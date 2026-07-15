Video | ¡Apareció Lautaro Martínez! Argentina lo gana sobre la hora ante Inglaterra 1-2

La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 tiene en el Estadio de Atlanta el único partido catalogado por las autoridades locales de “alto riesgo”. Cuarenta años después, se vuelven a enfrentar Inglaterra y Argentina en Norteamérica por el campeonato mundial, además de su rivalidad bélica por las Islas Malvinas.
Desde antes del pitazo inicial, la tensión se sentía fuerte en el Mercedes-Benz Stadium. En los himnos, ambas hinchadas silbaron el salmo de su rival. Los argentinos, fieles a su estilo, lo entonaron hasta las lágrimas, demostrando que no es un partido más.