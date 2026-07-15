José Manuel Restrepo ya se reunió con Marco Rubio en Washington, ¿de qué hablaron?

Por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, una delegación de su gobierno se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en uno de los encuentros más importantes de la gira de “La Patria Milagro” en Washington. Al encuentro asistieron los ministros designados de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, quienes agradecieron el respaldo de Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre los dos países. Durante la reunión, desde el lado de Colombia se reiteró el interés del país en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, “siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”.

El encuentro a puerta cerrada fue calificado por el equipo del presidente electo como uno de los más importantes de la gira de “La Patria Milagro” en Estados Unidos.

Al término de la reunión, los miembros de la delegación se retiraron de la sede del Departamento de Estado sin ofrecer declaraciones a la prensa. La comitiva colombiana estuvo encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y contó con la participación de los ministros designados de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo —General (r) Jorge Eduardo Mora, Omar Bula Escobar y Mauricio Gómez Amín, respectivamente—. A través de su cuenta de X, Restrepo agradeció el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición colombiano y calificó el encuentro como el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre los dos países.

Lo que se habló

Durante la reunión, la delegación reiteró el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas, la alianza multinacional de cooperación en seguridad liderada por Washington, y en fortalecer la cooperación en materia de erradicación de cultivos ilícitos, recuperación del orden público y fortalecimiento de las Fuerzas Militares. No obstante, se recalcó en el mensaje de Restrepo que esto estará siempre enmarcado “con absoluto respeto por la soberanía nacional”. Sobre esto, De la Espriella ya había anunciado, tras un intercambio de mensajes con el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, que Colombia se incorporará formalmente a esa iniciativa a partir del 7 de agosto, cuando asuma la Presidencia.

El encuentro también abrió espacio para explorar nuevas oportunidades de comercio, atracción de inversión extranjera y dinamización económica. El equipo del presidente electo enmarcó estos acercamientos como parte de un compromiso con las familias colombianas más vulnerables, argumentando que fortalecer la alianza con Estados Unidos se traduciría en más empleo, mayores ingresos para los hogares y una aceleración de la transformación social que, a su juicio, necesita el país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este encuentro se suma a una serie de reuniones que la delegación de De la Espriella ha sostenido en Washington en los últimos días, entre ellos uno con altos mandos del Grupo Banco Mundial, en el que participaron los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, para definir una hoja de ruta económica conjunta de cara al periodo 2026-2030. Lea también: Con gripa y un gabinete que nadie reconoce: crónica de uno de los últimos consejos de ministros de Petro