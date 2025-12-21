Emilio Tapia, condenado por corrupción, reapareció de compras en Barranquilla escoltado y en tres camionetas blindadas

El polémico contratista Emilio Tapia, quien volvió a quedar en libertad por decisión judicial, reapareció en Barranquilla movilizándose con un fuerte esquema de seguridad y acompañado de su pareja, la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo, según reveló Caracol Radio. Ambos estaban escoltados por al menos dos miembros de la Policía y se les vio con tres camionetas. Tapia fue condenado por el caso Centros Poblados, un entramado que desvió millonarios recursos destinados a llevar conectividad a zonas rurales del país. Relacionado: ¿Qué dice de la justicia que el condenado Emilio Tapia haya quedado libre otra vez? La libertad condicional de Tapia fue ordenada el pasado 16 de diciembre por la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien reconoció que el contratista ha cumplido 90 meses y 10 días de prisión. En consecuencia, el despacho le concedió la libertad por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, bajo la firma de una nueva acta de compromiso, conforme al Código Penal, tras la modificación del tiempo de prueba.

La decisión reaviva la controversia judicial alrededor del caso, pues no es la primera vez que la misma jueza favorece al contratista. El pasado 11 de abril ya había ordenado su libertad, una determinación que generó fuertes cuestionamientos públicos y derivó en una investigación contra la funcionaria por parte de la Comisión Nacional Judicial. Ese fallo fue posteriormente revocado, lo que llevó a que Tapia fuera capturado nuevamente el 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, en un operativo realizado por agentes de la Dijín de la Policía Nacional. La recaptura se produjo luego de que se dejara sin efecto la primera orden de excarcelación, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para mantener el beneficio. Sin embargo, se le volvió a conceder la libertad condicional al empresario, al considerar que ha cumplido buena parte de la condena y que reúne las condiciones exigidas por la ley para acceder a este beneficio. Tapia es recordado como uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá y acumula tres condenas por delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En total, las sentencias en su contra suman una pena de 12 años y un mes de prisión. Lea más: ¿Le pasó factura su relación con el condenado por corrupción Emilio Tapia? Las razones detrás de la renuncia de Saray Robayo al Senado Además, fue señalado como responsable del desvío de cerca de 70.000 millones de pesos del contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el consorcio Centros Poblados, un proyecto que tenía como objetivo llevar internet a miles de estudiantes en zonas rurales del país, pero que terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. El caso Centros Poblados destapó una compleja red de contratistas y maniobras fraudulentas que desviaron recursos públicos.

Las dos condenas contra Emilio Tapia por corrupción