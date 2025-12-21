Emilio Tapia, condenado por corrupción, reapareció de compras en Barranquilla escoltado y en tres camionetas blindadas

El polémico contratista Emilio Tapia, quien volvió a quedar en libertad por decisión judicial, reapareció en Barranquilla movilizándose con un fuerte esquema de seguridad y acompañado de su pareja, la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo, según reveló Caracol Radio.
Ambos estaban escoltados por al menos dos miembros de la Policía y se les vio con tres camionetas.
Tapia fue condenado por el caso Centros Poblados, un entramado que desvió millonarios recursos destinados a llevar conectividad a zonas rurales del país.
Relacionado: ¿Qué dice de la justicia que el condenado Emilio Tapia haya quedado libre otra vez?
La libertad condicional de Tapia fue ordenada el pasado 16 de diciembre por la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien reconoció que el contratista ha cumplido 90 meses y 10 días de prisión.
En consecuencia, el despacho le concedió la libertad por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, bajo la firma de una nueva acta de compromiso, conforme al Código Penal, tras la modificación del tiempo de prueba.