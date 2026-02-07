El drama de una familia que denuncia torturas y estafa tras la detención de su hijo en Venezuela

Pocas personas imaginan el drama que atraviesa una familia cuando uno de los suyos cae preso, y menos aún cuando ocurre en otro país, lejos de cualquier red de apoyo. Ese es el calvario que vive la familia de Mónica Reyes, una madre colombiana que desde hace varios años lucha por la libertad de su hijo de 31 años, detenido en Venezuela en medio de denuncias por torturas, irregularidades judiciales y una estafa que terminó por golpear no solo su esperanza, sino también su estabilidad emocional y económica.

La historia, conocida por El Tiempo, comenzó el 6 de septiembre de 2023, cuando el joven fue abordado por agentes de la División Contra Drogas de la Policía Nacional Bolivariana, a escasos metros de la vivienda donde se hospedaba. Según el relato de su madre, el colombiano llevaba consigo 20 gramos de tusi, conocida como cocaína rosa.

De acuerdo con el testimonio entregado por Mónica Reyes, tras la captura su hijo fue sometido a violencia física extrema. Asegura que fue amarrado con cadenas, envuelto en una colchoneta y golpeado con un bate en las costillas. También, según el relato, le colocaron una bolsa con lo que aparentaba ser marihuana y lo agredieron hasta hacerlo perder el conocimiento en dos ocasiones.

Las inconsistencias continuaron durante el proceso judicial. En la audiencia de Apertura de Juicio Oral y Público, el joven supo que en el expediente judicial figuraba que había sido capturado con 78 gramos de tusi, una cantidad muy superior a la que portaba el día de su detención.

El caso dio un giro aún más doloroso cuando la expareja del joven, una ciudadana venezolana a quien él había ido a visitar, contactó a la familia con una supuesta salida a su situación judicial. Según Mónica Reyes, la mujer le aseguró que un alguacil, el fiscal del proceso y el juez que estaría a cargo del juicio les habían propuesto entregar 11 millones de pesos a cambio de su libertad.

Junto a sus otros hijos, la madre emprendió días de angustia para reunir más de 10 millones de pesos, luego de que les indicaran que debían entregar una parte del dinero antes y el resto el día del juicio. La familia creyó que, tras meses de incertidumbre, el calvario estaba por terminar.

Pero todo fue una estafa. Según el testimonio de Mónica, cuando visitó a su hijo en la cárcel, él le relató que el día señalado firmó una supuesta boleta de libertad y le pidieron esperar mientras era revisada. La espera nunca concluyó.

Al presentarse ante el juzgado, la familia recibió la noticia de que el joven había sido declarado condenado a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en primer grado. El fallo no solo selló su permanencia en prisión, sino que profundizó el sufrimiento de una familia que ya había sido engañada y despojada de sus ahorros.

Hoy, desde Colombia, Mónica Reyes clama por ayuda institucional. Ha solicitado acompañamiento de la Cancillería, con el objetivo de encontrar una salida legal que permita el traslado de su hijo al país.

“Yo solo necesito que me orienten, que me guíen sobre qué debo hacer o qué pasos seguir para poder traer a mi hijo a Colombia”, pidió la madre, mientras el caso sigue sumido en denuncias de abuso, irregularidades y una justicia que, para esta familia, llegó tarde y de forma implacable.