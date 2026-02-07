x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia iguala la serie de Copa Davis con Marruecos, Nicolás Mejía le dio un punto a los cafeteros

Este domingo se disputarán los duelos de dobles y los otros dos duelos de sencillos. La programación arranca a las 4:00 a. m., hora de Colombia.

  • Nicolás Mejía logró una importante victoria para Colombia en la serie de Copa Davis ante Marruecos. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
    Nicolás Mejía logró una importante victoria para Colombia en la serie de Copa Davis ante Marruecos. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El equipo de Copa Davis que dirige Alejandro Falla, iguala la serie ante Marruecos 1-1 gracias al triunfo de Nicolás Mejía, quien a segunda hora venció a Taha Baadi, respondiendo a su favoritismo.

La confrontación arrancó con el juego entre Adriá Soriano y Reda Bennani, que ganó el local con parciales de 7-6 y 7-5, en un duelo bastante luchado, llevó más presión a Mejía, en el segundo compromiso de la jornada y respondió como se esperaba con un triunfo ante Taha Baadi.

Hay que recordar que esta es la primera vez que Colombia se mide a Marruecos con miras a ascender al Grupo Mundial II.

Nico respondió con gran juego para igualar la serie

Nicolás Mejía, tenía la responsabilidad de no dejar que Marruecos ganara el segundo punto en disputa del día. La primera raqueta nacional se midió a Tha Baadi y logró parciales de 6-3 y 6-2, para ganar el juego y dejar la serie 1-1.

La Federación Colombiana de Tenis publicó que “ Nico no tuvo problemas en el primer set y logró sortear los inconvenientes que por momentos plantea el fuerte viento en Casablanca. En la segunda manga, Taha quiso sorprender a Mejía y, por momentos lo consiguió, pero Nicolás poco a poco se fue acomodando nuevamente hasta imponerse”.

Finalmente Nicolás Mejía consiguió imponerse por 6-3 y 6-2 para quedarse con el juego y dejar a Colombia con la llave abierta para la jornada de este domingo, con los duelos de dobles y los dos compromisos de sencillos.

¿A qué hora y dónde ver los duelos de este domingo?

En dobles el país estará representando por Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez ante la dupla local integrada por Taha Baadi-Younes Lalami. El duelo se disputará desde las 4:00 a. m., hora de Colombia.

Luego de ese compromiso, se tendrían los juegos de sencillos, el primero en aparecer este domingo será Nicolás Mejía para medirse a Reda Bennani; mientras que, de ser necesario el quinto duelo, el turno será para Adriá Soriano contra Taha Baadi.

Los juegos se podrán ver en el país en vivo a través de Directv y Dsports.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida