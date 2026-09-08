En obra, Sandra Ortiz

Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, es como la rueda suelta en todo el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Está mencionada en varios apartes del entramado que saqueó los recursos públicos y su presunta participación habría sido clave, según la Fiscalía.
Desde que fue mencionada, ha insistido en su inocencia y en que en su contra hay un montaje, como lo han dicho otros implicados. Estuvo más de un año presa y posteriormente recuperó la libertad. Hoy por hoy está a la espera del inicio del juicio en su contra, tras ser acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Su caso, sin embargo, resulta especialmente llamativo, pues desde su vinculación se ha referido a los hechos, pero no siempre con la misma versión.