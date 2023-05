“Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS y los fondos de pensiones morirán como un dominó”: Petro en su balconazo

Así mismo, se refirió a los trabajadores y les recordó que “los empresarios no pueden tener ganancias si no hay trabajadores” . Ante su declaración, la plaza aplaudió, gritó y silbó, al paso de que coreaban arengas a favor de Petro, quien agregó que “el pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo. Tiene que ver con construir una sociedad igualitaria, más justa, más democrática, más productiva y, por tanto, arroja más ganancias”.

Y agregó que “el pueblo no puede dormirse, no basta con ganar en las urnas. El cambio social es una lucha permanente y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera” .

Petro también se refirió a su reforma agraria y dijo que para eso necesita un pueblo movilizado, de mayorías, porque “se han presentado reformas sociales al Congreso, fundamentales como la reforma agraria para entregarle tierra al campesinado. No hemos podido comprar sino 17 mil hectáreas y se necesitan 3 millones de hectáreas. El gobierno tiene que ir por la tierra, no nos la ofrecen voluntariamente un sector de privilegiados.

Para Petro, esa movida del Partido Liberal fue una traición.

En ese orden de ideas, Petro se fue contra los que rechazan las reformas y lanzó una dura advertencia: “Si no se aprueba la ley de reforma a salud y pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. No porque el presidente quiera, sino que es un modelo que ha llegado a su final y mantenerlo trae una catástrofe”.

Agregó que “si el Congreso no apoya a las reformas, las EPS morirán como un dominó. Estamos proponiendo una reforma a salud ordenada, si no es posible por la codicia entonces habrá un cambio desordenado: la quiebra continua del sistema de EPS”.

Petro también abogó por su reforma laboral porque, según él, es de las fundamentales y para realizarse le pidió a la gente que no deje de movilizarse porque “esa reforma está en el Congreso, tiene sus ponentes, necesita de la movilización del pueblo trabajador. En la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador que no sea el fruto de la lucha misma en las calles, no podemos retroceder, dejar perder el impulso”, dijo Petro, quien agregó que no se puede “dejar solas las grandes reformas del cambio para que sean tramitadas por los que siempre se han opuesto”.

Finalmente, Petro le dio cierre a su discurso con una invitación a la movilización social: “los invito a estar en la primera línea de las luchas por las transformaciones”.