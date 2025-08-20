Se le fue un dineral: con lo que perdió Nacional por no llegar a cuartos de Libertadores pagaría casi 7 meses de nómina

No solo tuvo impacto en lo deportivo. La eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores también golpeó las finanzas del club. El cuadro verde, que tiene la plantilla mejor valorada del fútbol profesional colombiano (23,35 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt), dejó escapar la posibilidad de recibir 1.7 millones de dólares por parte de Conmebol al acceder a cuartos de final del torneo continental.
El cuadro verde, dirigido por Javier Gandolfi, perdió el martes, en el estadio Morumbí de Brasil, la tanda de penaltis del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo. El marcador desde la serie desde los once pasos terminó 4-3 en favor de los brasileños. Por el equipo colombiano erraron Mateus Uribe, uno de sus principales refuerzos del 2025, y Marino Hinestroza.