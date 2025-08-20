Se le fue un dineral: con lo que perdió Nacional por no llegar a cuartos de Libertadores pagaría casi 7 meses de nómina

En el tiempo reglamentario, los antioqueños consiguieron un empate a un tanto agónico. No tanto por el desarrollo del juego, donde empezaron perdiendo al minuto tres y, en la segunda parte, después de superar el letargo en el que entraron sus futbolistas lograron igualar con gol de penalti de Alfredo Morelos, sino por lo que significó terminar, como visitante, el partido con un hombre menos por la expulsión de Edwin Cardona.

¿Cuántos millones de pesos perdió Nacional por no clasificar a cuartos de final?

Esa expulsión condicionó a los verdes. Al final de partido Alfredo Morelos, la gran figura del elenco verde en Brasil, manifestó que, de haber terminado con once futbolista seguro hubieran ganado. Algo parecido expresó el técnico Gandolfi, quien también manifestó que el gol tempranero del rival (tres minutos) cambió el plan que habían ideado y agregó que perder a un hombre fue complicado para el cierre del encuentro.

Con la eliminación ante Sao Paulo, Nacional ajustó nueve años sin clasificar a cuartos de final de la Libertadores. La última vez fue en 2016, cuando fue campeón. En ese momento tenía una plantilla donde brillaban futbolistas como Marlos Moreno. El extremo paisa, ahora con 28 años, regresó al cuadro verdolaga para el segundo semestre de este año.

Fue el último fichaje de Nacional. Junto a Facundo Batista, Juan Bauzá, César Haydar y Jorman Campuzano –quien estaba en el equipo, pero compraron sus derechos deportivos a Boca Juniors–, fueron los refuerzos que trajo. Se sumaron a una plantilla costosa, con salarios altos en los que también están Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Mateus Uribe, Alfredo Morelos, entre otros.

La nómina mensual del cuadro verde, en salarios para futbolistas, cuesta en promedio 1.000 millones de pesos. Por eso, con la no clasificación a cuartos de final de la Libertadores, los verdes perdieron la posibilidad de obtener ingresos que le permitirían pagar casi siete meses de sueldos a sus futbolistas: se le escaparon 6.856.321.000 millones de pesos al quedar eliminados de la Libertadores.