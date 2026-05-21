Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sede de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá fue vandalizada; piden garantías de seguridad

La campaña de la precandidata Paloma Valencia informó este jueves sobre actos vandálicos contra su sede en Bogotá, ubicada en la localidad de Chapinero, y solicitó a las autoridades investigar los hechos, identificar a los responsables y reforzar las garantías de seguridad para los sectores de oposición en medio del periodo electoral.

  • Los hechos ocurrieron en la localidad de Chapinero durante el periodo previo electoral. FOTO: Cortesía
    Los hechos ocurrieron en la localidad de Chapinero durante el periodo previo electoral. FOTO: Cortesía
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
bookmark

De acuerdo con el pronunciamiento de la campaña de Paloma Valencia, los hechos ocurrieron este jueves en las instalaciones de su sede política en Bogotá, ubicada en la localidad de Chapinero, cuando un grupo de personas ingresó al lugar para pintar grafitis, retirar elementos de la fachada y afectar la seguridad de quienes se encontraban dentro de la sede.

La organización rechazó lo sucedido y pidió a las autoridades investigar el caso, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad para los sectores políticos que participan en el proceso electoral.

Campaña relaciona hechos con otros casos ocurridos en Antioquia

En el pronunciamiento también se mencionaron hechos recientes en Antioquia, donde, según la campaña, un grupo vinculado al Pacto Histórico intimidó a la esposa del expresidente Álvaro Uribe en las inmediaciones de su residencia. La comunicación indicó que fueron pintadas frases ofensivas en las paredes cercanas a la vivienda.

La campaña afirmó que “estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia” y pidió una respuesta de las autoridades. Además, hizo un llamado para que se adelanten investigaciones sobre lo ocurrido y se establezcan medidas de protección para “todos los actores políticos del país”.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos