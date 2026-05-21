Sede de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá fue vandalizada; piden garantías de seguridad

De acuerdo con el pronunciamiento de la campaña de Paloma Valencia, los hechos ocurrieron este jueves en las instalaciones de su sede política en Bogotá, ubicada en la localidad de Chapinero, cuando un grupo de personas ingresó al lugar para pintar grafitis, retirar elementos de la fachada y afectar la seguridad de quienes se encontraban dentro de la sede.

La organización rechazó lo sucedido y pidió a las autoridades investigar el caso, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad para los sectores políticos que participan en el proceso electoral.