¿María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, instigó vandalismo contra sede de Paloma? Esto respondió la senadora

A una semana de la primera vuelta presidencial, la campaña electoral entra en su tramo más tenso. Crecen las denuncias cruzadas, hechos de violencia y episodios que alteran el ambiente político en las principales ciudades del país. En Bogotá, una jornada de movilizaciones terminó marcada por alteraciones al orden público y disturbios que afectaron la normalidad de miles de ciudadanos en distintos puntos de la capital.

En ese contexto, la candidata presidencial Paloma Valencia señaló a la senadora y jefa de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, de haber participado en los ataques a la sede de su campaña en Bogotá. El hecho ocurrió luego de que un grupo de encapuchados irrumpiera en las instalaciones, pintara grafitis y retirara elementos de la fachada del lugar.

“En una manifestación en la que estaba la senadora María José Pizarro, destruyen nuestra sede de Bogotá. Yo creo que eso es lo que tiene que derrotar Colombia, un partido que promueve el odio, un partido como el Pacto Histórico que incentiva la violencia”, afirmó Valencia.

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La denuncia de Paloma se basa en dos videos publicados por el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, en los que se observa a un grupo de personas durante una movilización en el centro de la ciudad, entre las que, según el concejal, estaría la senadora Pizarro. Las imágenes fueron registradas, a pocas cuadras del sector donde se ubica la sede de la aspirante del Centro Democrático.

En el video, grabado a la distancia, no es posible establecer con total claridad que se trate de la senadora. Sin embargo, la mujer señalada por algunos usuarios llevaba la misma ropa con la que, ese mismo día, Pizarro aparece en videos publicados en sus propias redes sociales durante recorridos y actividades de campaña. En las imágenes difundidas por el concejal, la mujer únicamente aparece tomándose fotografías junto a otras personas presentes en la movilización.