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Comienza la entrega de cuerpos de víctimas del avión Hércules accidentado

Tras el traslado de los restos a Bogotá, Medicina Legal comenzó este miércoles el proceso de identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas del accidente del avión Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

  • Los cuerpos de las víctimas del accidente del Hércules fueron trasladados a Bogotá para su identificación y entrega a las familias. FOTO: AFP.
    Los cuerpos de las víctimas del accidente del Hércules fueron trasladados a Bogotá para su identificación y entrega a las familias. FOTO: AFP.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Medicina Legal inició este miércoles el proceso de entrega de los cuerpos de las víctimas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, siniestro ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, y estimó que el procedimiento completo podría tardar cerca de 48 horas.

Conozca: El legado que dejó el mayor Jaime Fernández, piloto del siniestrado avión Hércules

Así lo confirmó Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien explicó que la identificación y entrega de los cuerpos avanza en Bogotá, luego de que los restos fueran trasladados en la noche del martes en dos aeronaves desde la zona del accidente.

Esperamos en esta tarde empezar a entregar los primeros cuerpos”, señaló el funcionario, al indicar que el trabajo se desarrolla con apoyo de equipos forenses especializados llegados desde distintas regiones del país.

Medicina Legal adelanta los procedimientos forenses para identificar a las víctimas del siniestro ocurrido en Putumayo. FOTO: AFP.
Medicina Legal adelanta los procedimientos forenses para identificar a las víctimas del siniestro ocurrido en Putumayo. FOTO: AFP.

De acuerdo con Medicina Legal, la identificación de las víctimas se realiza mediante varios procedimientos técnicos, entre ellos lofoscopia —análisis de huellas dactilares—, revisión de cartas dentales y verificación de elementos distintivos como uniformes y otras prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Lea aquí: FAC contradice a Petro por llamar “chatarra” a avión accidentado en Putumayo: “podía volar 40 años más”

El proceso busca garantizar que cada uno de los cuerpos sea plenamente identificado antes de ser entregado a sus familiares o, en algunos casos, a las propias Fuerzas Militares, encargadas de coordinar los actos de homenaje, honores fúnebres y demás procedimientos institucionales.

Además de las labores forenses, las autoridades dispusieron un esquema de acompañamiento para los allegados de las víctimas. Según Cortés, se activaron equipos interdisciplinarios de psicología y atención al usuario para brindar apoyo emocional durante este difícil momento.

También fueron habilitados canales telefónicos y digitales para mantener informadas a las familias sobre el avance de las identificaciones y la entrega oficial de los cuerpos.

La tragedia del Hércules enluta al país y mantiene en vilo a decenas de familias que esperan la confirmación y retorno de sus seres queridos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto tiempo tardará Medicina Legal en entregar los cuerpos del Hércules?
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, estimó que el proceso completo de identificación y entrega de las víctimas del accidente en Putumayo tardará aproximadamente 48 horas a partir de este miércoles.
¿Qué técnicas se usan para identificar a los militares del avión accidentado?
Se emplean tres métodos principales: lofoscopia (estudio de huellas), cotejo de cartas dentales y verificación de elementos distintivos como uniformes y placas de identificación de las Fuerzas Militares.
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