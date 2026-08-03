“Me economizo el traje”: Samper, tras quedar por fuera de la posesión de Abelardo

El presidente electo Abelardo de la Espriella no habría invitado a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper a su posesión. Esta será en Cali el viernes 7 de agosto, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Ante eso, Samper reaccionó.
Según reveló Semana, sí fueron invitados Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. El presidente saliente Gustavo Petro ya ha dicho varias veces que no irá, ya que considera a De la Espriella “ilegítimo” e insiste, sin pruebas, que hubo fraude electoral.