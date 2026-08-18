“Escolta del senador”: el contacto telefónico que podría destapar posible infiltración en magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía, junto con su equipo investigador, avanza en establecer quién es la persona que aparece registrada en el teléfono de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, condenado por magnicidio de Miguel Uribe, bajo el nombre de “escolta senador” o “escolta del senador”. La investigación busca determinar si este contacto habría servido para facilitar información privilegiada a los criminales que participaron en la planeación y ejecución del atentado contra el exsenador Uribe Turbay, o si, por el contrario, el registro pudo haber sido utilizado para crear una falsa apariencia de acceso al esquema de seguridad y eventualmente desviar la investigación. Uno de los principales objetivos de los investigadores, según se conoció, es...