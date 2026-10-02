AlcolirykoZ se prepara para El Remate del Año en el nuevo DAVIarena

En Medellín, diciembre empieza en septiembre y se termina en enero. Las fiestas de fin de año son las favoritas de la mayoría, una mezcla de felicidad y nostalgia que AlcolirykoZ conoce bien y ha inmortalizado en canciones y en un concierto que ya es tradición: El Remate del Año, que este año tendrá lugar en el DAVIArena, el nuevo recinto de conciertos del Valle de Aburrá, ubicado en Sabaneta.
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“Lo chimba de este concierto es que nos damos licencia para meter los temas más fiesteros de AZ y para hacer lo que hemos predicado tanto tiempo, porque siempre hemos sido muy afiebrados por diciembre y en estos conciertos tenemos la posibilidad de llevar esas fiestas del barrio que crecimos viviendo a un escenario. Es un concierto pa botar la casa por la ventana y cerrar el año, es 100% fiesta”, dice Gambeta.
El concierto, anunciado esta semana, será el viernes 11 de diciembre y tendrá entre los invitados especiales a DJ Zkruel, infaltable en los conciertos de AlcolirykoZ, y a Los Hermanos Aicardi y Afrosound, que son casi sinónimo de diciembre y celebración, imprescindibles en la banda sonora del fin de año paisa. Seguro habrá sorpresas, AlcolirykoZ siempre se guarda algo, pero lo guarda bien.