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AlcolirykoZ se prepara para El Remate del Año en el nuevo DAVIarena

El concierto será un fiesta decembrina de rap y clásicos populares. La boletería ya está disponible. Este será el concierto con boletería paga más grande AlcolirykoZ en la ciudad.

  • Las boletas están disponibles a través de Tuboleta. Foto Cortesía Ricardo Segura @richieseg.
    Las boletas están disponibles a través de Tuboleta. Foto Cortesía Ricardo Segura @richieseg.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 5 horas
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En Medellín, diciembre empieza en septiembre y se termina en enero. Las fiestas de fin de año son las favoritas de la mayoría, una mezcla de felicidad y nostalgia que AlcolirykoZ conoce bien y ha inmortalizado en canciones y en un concierto que ya es tradición: El Remate del Año, que este año tendrá lugar en el DAVIArena, el nuevo recinto de conciertos del Valle de Aburrá, ubicado en Sabaneta.

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“Lo chimba de este concierto es que nos damos licencia para meter los temas más fiesteros de AZ y para hacer lo que hemos predicado tanto tiempo, porque siempre hemos sido muy afiebrados por diciembre y en estos conciertos tenemos la posibilidad de llevar esas fiestas del barrio que crecimos viviendo a un escenario. Es un concierto pa botar la casa por la ventana y cerrar el año, es 100% fiesta”, dice Gambeta.

El concierto, anunciado esta semana, será el viernes 11 de diciembre y tendrá entre los invitados especiales a DJ Zkruel, infaltable en los conciertos de AlcolirykoZ, y a Los Hermanos Aicardi y Afrosound, que son casi sinónimo de diciembre y celebración, imprescindibles en la banda sonora del fin de año paisa. Seguro habrá sorpresas, AlcolirykoZ siempre se guarda algo, pero lo guarda bien.

“A mí me parece muy poderoso que generaciones más jóvenes, raperos o no, hayan aceptado desde hace tantos años y gracias La Típica y a todo ese movimiento que se generó, toda esa música y esa tradición. Para mí es muy poderoso seguir ratificando en un concierto y entre tantas generaciones, ese encuentro entre el rap y la música de diciembre que suena siempre en los barrios”, dice Gambeta.

El Remate del año es una fiesta que se ha vuelto un ritual, un espacio para cerrar el año con alegría, con cercanía; es llevar el barrio al escenario y sentir a los desconocidos casi como si fueran vecinos. Es un encuentro para celebrar la vida y la comunidad.

Este año será un concierto especial, pues el grupo de Aranjuez cierra un año particularmente especial. A mediados de 2026, AlcolirykoZ realizó una gira internacional que incluyó conciertos en España, Australia, Francia, México, Argentina y Chile, y de vuelta al país empezó la celebración de sus Dos Décadaz de trayectoria con una gira que incluyó conciertos en Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, Ibagué y Bucaramanga.

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El DAVIarena, ubicado en Sabaneta (Cra 49 #52 Sur-200), cerca del Centro Comercial Mayorca, tiene capacidad para cerca de 18.000 personas. Así, este podría convertirse en el concierto con boletería paga más grande de AlcolirykoZ en la ciudad.

“Es un lugar nuevo, que la ciudad necesitaba y lo queríamos probar. Es un aforo muy retador, pero Medellín nos demuestra siempre que no hay que irse de la casa para encontrar apoyo, eso nos dio seguridad. Es un escenario de gran formato, pero un espacio al que se le siente valor en cada rincón, es grande con energía de pequeño, como una especie de teatro gigante que da muchas garantías para darle lo mejor a nuestra audiencia”, dice Julián Gaviria, director Artísitco de AlcolirykoZ.

Las boletas para El Remate del Año están disponibles para venta general a partir de este viernes dos de octubre a través de tu boleta.

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¿Cuándo es El Remate del Año de Alcolirykoz en 2026?
El concierto será el viernes 11 de diciembre de 2026 en DAVIarena, en Sabaneta, ubicada en la carrera 49 #52 Sur-200, cerca del Centro Comercial Mayorca.
¿Quiénes son los invitados especiales de El Remate del Año 2026?
Entre los invitados anunciados están DJ Zkruel, Los Hermanos Aicardi y Afrosound, artistas vinculados a la propuesta musical y al ambiente de las fiestas decembrinas.
¿Cuánta gente cabe en DAVIarena para el concierto de Alcolirykoz?
DAVIarena tiene una capacidad aproximada de 18.000 personas, por lo que el evento podría convertirse en el concierto con boletería paga más grande de Alcolirykoz en Medellín.
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