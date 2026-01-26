Delincuencia sin fronteras: así opera red de estafadores desde cárcel colombiana que encendió las alarmas en El Salvador

La delincuencia no tiene fronteras, por lo menos así queda claro con el reciente anuncio del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien ordenó el bloqueo inmediato de señales de celulares en las cárceles de Cómbita (Boyacá), Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas).
“No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal en Cómbita y punto”, afirmó el funcionario durante un acto de entrega de elementos de protección al cuerpo de custodia del Inpec, realizado en la cárcel La Modelo de Bogotá.
La razón se desprende del pedido formal del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha identificado que desde Cómbita se estaría controlando una red de estafas telefónicas que, según su denuncia, opera desde esa prisión colombiana y afecta a ciudadanos de varios países de la región mediante llamadas que simulan secuestros.