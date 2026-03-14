Primeros camiones con GLP venezolano cruzan a Colombia tras 11 años sin importaciones de hidrocarburos

Después de más de una década sin intercambios energéticos directos, Venezuela y Colombia dieron este viernes el primer paso para restablecer el comercio de gas entre ambos países. Los primeros camiones cisterna cargados con gas licuado de petróleo (GLP), específicamente gas butano, cruzaron la frontera hacia territorio colombiano desde el estado venezolano de Táchira.

El paso de las unidades por el puente internacional Simón Bolívar, con destino a Norte de Santander, marca la primera importación de hidrocarburos desde Venezuela en 11 años y se produce como una donación inicial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El envío se interpreta como el punto de partida para retomar una agenda energética que llevaba años congelada.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que se trata del primer cargamento de GLP enviado hacia Colombia y lo calificó como un paso concreto para restablecer los vínculos comerciales entre ambos países.

El combustible se transporta en una fase inicial mediante camiones cisterna, con un volumen estimado que podría superar los 90.000 litros diarios en esta etapa temprana.

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