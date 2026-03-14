x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Primeros camiones con GLP venezolano cruzan a Colombia tras 11 años sin importaciones de hidrocarburos

El envío de gas licuado de petróleo (GLP) desde Venezuela hacia Colombia marca el primer movimiento concreto en la agenda energética entre ambos países tras más de una década sin exportaciones de este combustible.

  • Las primeras cisternas con GLP cruzaron la frontera por el puente internacional Simón Bolívar. FOTO: CORTESÍA
    Las primeras cisternas con GLP cruzaron la frontera por el puente internacional Simón Bolívar. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Después de más de una década sin intercambios energéticos directos, Venezuela y Colombia dieron este viernes el primer paso para restablecer el comercio de gas entre ambos países. Los primeros camiones cisterna cargados con gas licuado de petróleo (GLP), específicamente gas butano, cruzaron la frontera hacia territorio colombiano desde el estado venezolano de Táchira.

El paso de las unidades por el puente internacional Simón Bolívar, con destino a Norte de Santander, marca la primera importación de hidrocarburos desde Venezuela en 11 años y se produce como una donación inicial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El envío se interpreta como el punto de partida para retomar una agenda energética que llevaba años congelada.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que se trata del primer cargamento de GLP enviado hacia Colombia y lo calificó como un paso concreto para restablecer los vínculos comerciales entre ambos países.

El combustible se transporta en una fase inicial mediante camiones cisterna, con un volumen estimado que podría superar los 90.000 litros diarios en esta etapa temprana.

Le puede interesar: El 16% de la demanda industrial de gas natural en Colombia no renovó contratos y migró hacia GLP y carbón

Un primer paso hacia proyectos energéticos de mayor escala

Más allá del envío por carretera, el intercambio de gas forma parte de una agenda más amplia de integración energética entre ambos países.

Las delegaciones de alto nivel reunidas en Caracas discutieron la posibilidad de reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, una infraestructura clave que conecta La Guajira, en Colombia, con el estado venezolano de Zulia y que lleva años fuera de operación.

Si este ducto se rehabilita, permitiría transportar gas natural venezolano directamente hacia el mercado colombiano, lo que podría aliviar la presión sobre el abastecimiento interno. Actualmente Colombia ya importa cerca del 20% del gas que consume y busca alternativas más económicas para cubrir la demanda nacional.

El gobierno colombiano considera que el suministro desde Venezuela podría representar una opción más barata frente a otras fuentes internacionales. Según estimaciones del Ministerio de Minas y Energía, el costo del combustible podría reducirse hasta en un 50% si se logra consolidar esta ruta de suministro.

No obstante, el avance del proyecto depende de varios factores regulatorios, entre ellos la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, debido al régimen de sanciones que aún pesa sobre el sector energético venezolano.

Lea más: Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela sin licencia de Estados Unidos, advierte ministro de Minas

Integración económica en la frontera

El envío del GLP también se dio en medio de una agenda diplomática que busca fortalecer la cooperación entre ambos países. Aunque estaba previsto un encuentro entre los mandatarios Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en la frontera, la reunión fue cancelada por motivos de seguridad. En su lugar, ministros de ambos gobiernos sostuvieron conversaciones en Caracas para avanzar en temas comerciales, energéticos y de seguridad.

En paralelo, el presidente colombiano planteó la posibilidad de crear una zona económica binacional en la frontera con arancel cero y mayor integración comercial. La propuesta contempla incluso un esquema de intercambio energético en el que Venezuela suministre gas mientras Colombia aporte electricidad para apoyar el sistema energético venezolano.

Las conversaciones continuarán en la próxima Comisión Binacional de Buena Vecindad, que se realizará el 23 y 24 de abril en Maracaibo. Allí los equipos técnicos de ambos gobiernos buscarán definir los pasos concretos para consolidar el comercio energético y avanzar hacia una mayor integración económica entre las dos naciones.

Conozca también: Gobierno quiere habilitar a las plantas térmicas para vender excedentes de gas importado: aquí los detalles

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida