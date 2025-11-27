x

En El Salvador pandilleros reciben condenas de hasta 397 y 433 años de cárcel

La Fiscalía General de ese país ha informado sobre las condenas a pandilleros e integrantes de estructuras criminales formadas por civiles y exintegrantes de la Policía

    A las cárceles de El Salvador han sido llevados 90.200 presuntos pandilleros de los cuales 8.000 han salido libres tras ser declarados inocentes. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La justicia de El Salvador condenó a ocho miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel tras ser vinculados a homicidios y otros delitos, además de darle 433 años de prisión a una estructura dedicada al robo, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador dictó las sentencias contra los pandilleros por delitos que cometieron entre los años 2021 y 2022, precisó la FGR en la red social X.

Lea también: Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en colegios de El Salvador: ya no se pueden usar términos como “amigue” o “nosotrxs”

Las mayores condenas se las impusieron a cuatro cabecillas de Barrio 18: Pedro Melara Romero (397 años de prisión), Wilfredo Mancía (180), Esmeralda Beatriz Mendoza (115) y Jaqueline Flores (100).

El resto de pandilleros fueron condenados a penas entre los 74 y 89 años.

Otros delitos que les imputaron a los miembros de la banda fueron privación de la libertad, extorsión a comerciantes informales, pequeños empresarios y otras víctimas, a quienes les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

Por otro lado, cuatro integrantes de una estructura dedicada al robo recibieron condena de 433 años de cárcel. De acuerdo con el ente acusador, los criminales utilizaban uniformes de la policía para poder entrar a casas o negocios.

Los condenados que pertenecían a una banda conformada por civiles y exintegrantes de la Policía estaban involucrados en 41 casos de robo. Los hombres fueron señalados de los delitos de agrupaciones ilícitas, cohecho impropio, hurto agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Desde marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, por lo que ha recibido críticas de organismos humanitarios.

En poco más de tres años de régimen de excepción, según fuentes oficiales, se ha registrado la captura de 90.200 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 fueron liberados al ser considerados inocentes.

Siga leyendo: A John Poulos, el asesino de Valentina Trespalacios, lo trasladaron a la cárcel La Tramacúa y ya no se lo aguantan: es “insoportable”

*Con información de AFP

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién recibió la mayor condena de prisión en El Salvador?
La mayor condena, de 433 años de cárcel, fue impuesta a cuatro integrantes de una estructura dedicada al robo, que incluía civiles y exmiembros de la Policía. El cabecilla de Barrio 18, Pedro Melara Romero, recibió 397 años.
¿Qué es el régimen de excepción en El Salvador?
Es una medida de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele desde 2022 que suspende ciertas garantías constitucionales. Permite detenciones masivas sin orden judicial como parte de la “guerra” contra las pandillas.
¿Qué pandilla fue condenada por el Tribunal de San Salvador?
El tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a ocho miembros de la peligrosa pandilla Barrio 18. Fueron juzgados por una serie de delitos graves como homicidio, extorsión y privación de la libertad.
