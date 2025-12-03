x

En Tuchín, Córdoba, los estudiantes cambian el birrete por el sombrero vueltiao en sus graduaciones

Un colegio del municipio ‘cuna del sombrero vueltiao’ utiliza este elemento que es patrimonio cultural del país para darle un cierre con honores a los estudiantes que culminan una etapa.

  • Estudiantes portan el sombrero vueltiao en vez del birrete para celebrar sus grados. Foto: Facebook Álvaro Ulcué Chocué
  • Alumnos de quinto grado con el sombrero vueltiao para celebrar el paso a la básica secundaria. Foto: Facebook Álvaro Ulcué Chocué
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
El sombrero vueltiao es un símbolo representativo de la cultura colombiana a nivel mundial, pues el elemento característica de la región Caribe ha ganado un reconocimiento que ha traspasado fronteras.

Su origen y fabricación están ligados al pueblo indígena de Zenú, el cual habita los departamentos de Córdoba y Sucre. En uno de estos territorios, un colegio usa esta prenda para celebrarle el momento más especial a los estudiantes.

Se trata de la Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué, ubicada en el municipio de Tuchín, Córdoba, lugar que es considerado como ‘cuna del sombrero vueltiao’.

En imágenes viralizadas por las redes sociales se observa como los estudiantes que finalizan una etapa, en vez de usar un birrete, símbolo universal de una graduación, se ponen un sombrero vueltiao.

Los alumnos combinan esta prenda con su uniforme en un acto de graduación donde, en vez de pasar de un lado al otro el birrete para representar el cambio de etapa, portan el sombrero característico de su cultura en un acto que fortalece el sentido de pertenencia.

Alumnos de quinto grado con el sombrero vueltiao para celebrar el paso a la básica secundaria. Foto: Facebook Álvaro Ulcué Chocué
Aunque en las imágenes compartidas en redes sociales se observa que la promoción 2025 es portadora de esta prenda en las ceremonias de graduación, medios locales datan de que desde el año 2023 el colegio ha adoptado esta tradición.

Este accesorio, patrimonio cultural de la nación desde el año 2004, está hecho de caña flecha, una planta nativa de la región que también es utilizada en la fabricación de otros objetos como cinturones y mochilas.

Su elaboración está ligada a la tradición familiar, pues desde los 6 años los niños ya aprenden a trenzar la caña flecha bajo la supervisión de sus madres, algo que mantiene el conocimiento intacto de generación en generación.

Este artículo es valorado por el número de vueltas por el cual fue confeccionado, pues un sombrero de 15 vueltas ya es reconocido como un sombrero de buena calidad. El de 21 ya es considerado como el de más altos estándares.

Aunque Tuchín es considerada la cuna de esta prenda, San Andrés de Sotavento y Sampués en Sucre también son considerados territorios claves en la fabricación de este patrimonio cultural de Colombia.

