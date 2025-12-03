Luis Díaz, titular en el triunfo del Bayern Múnich como visitante a Unión Berlín por la Copa de Alemania

El delantero colombiano Luis Díaz fue titular y estuvo todo el juego en el duelo que el Bayern Múnich ganó como visitante ante Unión Berlín por la Copa de Alemania, en el Stadion An der Alten Försterei.

El cuadro del colombiano ganó 2-3 y aunque Díaz no marcó fue bien calificado por su buen desempeño en el juego, en el que dos autogoles del rival, ayudaron para el triunfo del Múnich.

Hay que recordar que Lucho tiene 12 goles en 20 encuentros con Bayern Múnich por Copa y Liga.

Los goles

A los 12 minutos del juego, Ilyas Ansah marcó en su propio arco, autogol que abrió el marcador a favor del visitante.

Luego, a los 24, el goleador Harry Kane amplió la ventaja para el Bayern, que lo gana 0-2, en el primer tiempo.

A los 40 minutos, Unión Berlín descontó, a través de Leopold Querfeld, en lanzamiento de tiro penal.