Exalcalde de Tunja enfrentará juicio por irregularidades en contratación y presuntas amenazas

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde ruso de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en contrataciones irregulares que, según el ente acusador, habrían tenido como propósito lograr el retiro de una demanda que cuestionaba la legalidad de su elección en 2023.
Junto a Krasnov, también fueron acusadas la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez.
“Las cinco personas deberán responder en juicio oral, según sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, según la Fiscalía.
Entérese: Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, enfrenta otros líos judiciales aparte de la nulidad de su elección, ¿cuáles y por qué?