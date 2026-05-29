Djokovic, eliminado en tercera ronda de Roland Garros por el brasileño Fonseca

El joven brasileño João Fonseca levantó dos sets en contra y protagonizó una auténtica hazaña en Roland Garros, al ganar en cinco mangas al legendario Novak Djokovic este viernes en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca (19 años), número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam, la obsesión que le persigue desde que conquistó el US Open en 2023.

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Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad, ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del Abierto francés por una lesión.

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