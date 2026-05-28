Concejala Claudia Carrasquilla denuncia perfilamiento e intimidación: un dron con cámara sobrevoló su residencia

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció un posible hecho de perfilamiento e intimidación en su contra este jueves, después de descubrir que un dron equipado con cámara y tarjeta de almacenamiento de video sobrevoló su vivienda. Hace pocos meses había recibido amenazas de un atentado en su contra con un dron.
Este jueves 28 de mayo, cerca del mediodía, el guardia de seguridad de la unidad residencial donde vive la concejala Claudia Carrasquilla le informó que un dron había estado sobrevolando su torre y se había estrellado. El artefacto fue retenido en portería. Adentro encontraron una tarjeta de almacenamiento de video.
”Llamé a las autoridades, a la Policía Nacional. Ellos están haciendo el análisis del dron para determinar a quién pertenece y desde dónde lo estaban sobrevolando, porque es una situación de riesgo muy delicada para mí”, dijo Carrasquilla. El laboratorio de la Sijín de la Policía Metropolitana realizó una inspección preliminar y descartó que el artefacto fuera un dron explosivo, pero la tarjeta de almacenamiento refuerza la hipótesis de un posible seguimiento o perfilamiento.
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La concejala reveló que el episodio no llegó sin advertencias previas: hace un par de meses, alguien se contactó al correo del Concejo de Medellín informando que tenían conocimiento de un plan del Frente 36 y el Frente 18 de las Farc para hacer un atentado con dron en su residencia. “Esta situación ya había sido advertida ante las autoridades luego de las amenazas que he venido denunciando desde hace varios meses, presuntamente provenientes de integrantes de las disidencias de los frentes 18 y 36”, afirmó.