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Exguerrilleros de las Farc rechazan abandonar Colombia por el nuevo gobierno

Pese a las críticas de Abelardo de la Espriella al acuerdo de paz y sus anuncios sobre la JEP, los exintegrantes de las Farc que firmaron la paz aseguraron que defenderán el acuerdo de 2016.

  • En la imagen, a la izquierda, Pastor Alape, excomandante de las extintas FARC y hoy dirigente del partido Comunes. Foto: Colprensa
    En la imagen, a la izquierda, Pastor Alape, excomandante de las extintas FARC y hoy dirigente del partido Comunes. Foto: Colprensa
Europa Press
hace 9 horas
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Pastor Alape, antiguo integrante de la disuelta guerrilla de las Farc, ha descartado que aquellos que firmaron el acuerdo de paz de 2016 vayan a pedir asilo en otro país ante la inminente llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y ha remarcado que continuarán en Colombia defendiendo su aplicación.

“Nosotros hasta nuestro último respiro estaremos aquí en Colombia, acompañando a las comunidades, a las víctimas y a todo este país que sigue soñando por la paz”, reafirmó Alape, en declaraciones a los medios, en un encuentro celebrado en Bogotá en el que se analizó el estado en el que se encuentran estos acuerdos.

Entérese: Primicia | Paquete de reformas a la justicia de Abelardo: veeduría a JEP, depuración del Código Penal y jurisdicción para jueces

“Creemos firmemente en la Constitución (...) estamos manifestando claramente que a las armas y a la violencia jamás, porque la ruta es institucional, la defensa de las leyes, y todo nuestro esfuerzo está en esa dirección”, ha insistido Alape, uno de los coordinadores de Comunes, partido surgido tras el pacto de La Habana.

Alape incistió en que esa es la vía que van a seguir quienes decidieron dejar las armas e integrarse a la vida civil, a pesar de que son “muchos dirigentes” los que “han pretendido torcerle el pescuezo a la Constitución”.

La cita congregó a un mecenar de personas que optaron por asumir los acuerdos de paz que, si bien derivaron en la desmovilización de la guerrilla de las FARC, cerca de cumplirse una década de su firma, la aplicación de todo aquello que se ratificó en la capital cubana no se ha venido cumpliendo como se esperaba.

Lea más: Los rostros detrás del acto de contrición: las historias de reclutamiento y los abortos forzados en las Farc

La llegada de Abelardo de la Espriella a Casa Nariño y su reconocida animadversión hacia este acuerdo ha preocupado a quienes lo firmaron ante la posibilidad de aún más trabas, recortes, cambios e incluso la eliminación de las instituciones encargadas de que se cumplan.

Unas recientes declaraciones del presidente electo apuntando que Rodrigo Londoño, tercer y último comandante de las Farc y uno de los responsables de la firma del acuerdo de 2016, “merece estar preso de por vida” y que trabajará para que responda ante la justicia, no han hecho más que aumentar los temores.

En ese mismo discurso, De la Espriella puso en duda la efectividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal surgido de estos acuerdos para investigar a todos los actores armados del conflicto, incluidas las fuerzas del Estado, y anunció la eliminación del alto comisionado para la paz.

Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez, antiguo guerrillero que también participó en este acto, reconoció que si bien existe “preocupación” por estas afirmaciones del futuro presidente de Colombia, también hay “mucha conciencia de que es factible seguir en el diálogo” y “no dejar que esto retroceda”.

En ese sentido, dijo que el proceso de paz cuenta no solo con el apoyo de una parte importante de la sociedad colombiana, sino también con el amplio respaldo de la comunidad internacional.

Siga leyendo: Magistrado Ramelli asegura que De la Espriella no ha contestado solicitud para dialogar con la JEP

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
La JEP es el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 para investigar y juzgar a los distintos actores del conflicto armado, incluidos miembros de las antiguas FARC y agentes del Estado. Abelardo De la Espriella cuestionó su efectividad.
¿Los excombatientes de las FARC que firmaron la paz van a salir de Colombia?
No. Pastor Alape aseguró que quienes firmaron el acuerdo de paz permanecerán en el país y continuarán defendiendo su implementación por vías institucionales.
¿Por qué los firmantes del acuerdo de paz están preocupados por el nuevo gobierno?
Porque consideran que podrían enfrentarse a más obstáculos para implementar el acuerdo de paz, además de posibles cambios en las instituciones encargadas de ejecutarlo.
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