Primicia | Paquete de reformas a la justicia de Abelardo: veeduría a JEP, depuración del Código Penal y jurisdicción para jueces

Una veeduría estricta a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), modificaciones a la estructura del proceso penal y una depuración normativa del Código Penal para aliviar la crisis carcelaria, hacen parte del paquete de medidas que implementará el gobierno de Abelardo de la Espriella a través de su Ministerio de Justicia.
Fuentes cercanas al equipo del ministro electo, Iván Cancino, le contaron a EL COLOMBIANO que el plan de trabajo que se está estructurando tiene 15 “ejes de transformación”, como ellos los llaman.
Algunos surgieron del programa de campaña y evolucionaron después del arribo de Cancino al gabinete designado.
Uno de los ejes que más llama la atención, dice que habrá un “control crítico sobre la JEP: El Ministerio asumirá una postura de veeduría estricta y crítica frente a los resultados, gestión y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz”, tal cual consta en un informe conocido por este diario.
Esto desvirtúa la idea de que el Gobierno busque desmontar de entrada la justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz con las Farc (2016), pero es seguro que habrá una mayor presión para que dé resultados.