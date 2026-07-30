Así avanza remodelación de edificio que será sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla, ¿quién lo está financiando?

En “La Arenosa” están en marcha las obras para la sede de la Presidencia de la República alterna, en la cual Abelardo de la Espriella despachará desde la capital del Atlántico, según anunció esta semana. Imágenes captadas con dron muestran cómo avanza la adecuación del espacio que funcionará como sede alterna del poder dentro del Batallón Paraíso, en el norte de Barranquilla, cerca a la Vía 40 —una de las principales arterias de la ciudad—. Sin embargo, las fotografías abren interrogantes importantes sobre el origen de los recursos para la obra, su costo y los límites legales de una eventual participación privada en un edificio que sería de carácter público. Le puede interesar: ¿El presidente De la Espriella podrá despachar, como quiere, desde Barranquilla? A través de su cuenta en X (antiguo Twitter), el ingeniero Deimer Espinoza difundió fotos en las que se ve la construcción y se evidencia el avance de las obras de remodelación en el lugar que el presidente electo escogió como una de sus sedes alternas de gobierno, junto con Medellín y Cali.

¿Cómo avanzan las obras y qué se conoce del proyecto?

Según informó Caracol Radio, la remodelación tendría un avance cercano al 80 %. En las obras —bajo el calor y sol costeño— trabajan más de 400 personas, muchas de ellas en jornadas que se extienden hasta las 11:00 de la noche para que todo esté listo antes del 7 de agosto (viernes de la próxima semana). Según información que también se ha conocido, el edificio de la Aduana también está siendo desocupado —incluidas varias oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla— para quedar a disposición del equipo de De la Espriella. Allí, según información que se publicó en la Revista Semana, despacharían los ministros más cercanos al mandatario electo, quienes tendrían reuniones de alto nivel en el lugar. Puede leer: La Presidencia a distancia de Abelardo: el reto de gobernar con ministerios en Bogotá y despacho en Barranquilla Es más, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó en entrevista con el medio citado que se busca un espacio desde donde De la Espriella pueda permanecer en la ciudad junto a su equipo de trabajo. “Eso es lo que yo también he escuchado, que están buscando espacios en Barranquilla para estar más tiempo acá”, dijo el mandatario local, quien celebró la posibilidad de que el presidente electo tenga presencia permanente en la capital del Atlántico. “Sería una bendición para nosotros [...] no solo para Barranquilla, sino para La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés. Tener un presidente muy cerca de ellos es una posibilidad”, agregó el alcalde, quien destacó que trasladarse hasta Bogotá puede representar hasta dos días de viaje para buena parte de la región Caribe. En redes sociales ya han surgido críticas por esta remodelación, especialmente por la apariencia que tendría la futura sede. Algunos señalamientos apuntan a que el edificio estaría proyectando una imagen similar a la de ciertas estructuras gubernamentales de Estados Unidos.

¿Y la plata de dónde sale?

El hecho de que las adecuaciones estén en marcha, sin que el mandatario electo haya asumido funciones, disparó preguntas sobre el origen del dinero. Ante las críticas de algunos sectores políticos, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, salió a aclarar que la Gobernación no ha destinado recursos públicos para la obra. Según explicó, la administración departamental se ha limitado a coordinar aportes de empresarios privados de la región, entre ellos materiales de construcción, carpintería de aluminio y ventanería. Entérese: Palacio Rafael Uribe Uribe: la historia de la que será sede de gobierno de De la Espriella en Medellín El gobernador precisó, además, que no se trata de una construcción nueva, sino de la adecuación de una estructura ya existente dentro del Batallón Paraíso que antes funcionaba como guardería militar, e incluye la remodelación de oficinas, salas de reuniones, redes eléctricas y áreas de seguridad. Esa respuesta despeja parcialmente la duda sobre el origen de los recursos, pero abre otra pregunta: ¿es legal que empresarios privados financien adecuaciones en un inmueble que está destinado a convertirse en una sede oficial del Estado? En principio, la respuesta es: sí. El artículo 355 de la Constitución prohíbe que las ramas y órganos del poder público decreten auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero esa restricción no se extiende a los casos en los que una entidad pública, en este caso departamental, actúa como receptora de bienes o aportes provenientes de particulares. La jurisprudencia y conceptos recientes han reiterado que las entidades estatales pueden recibir donaciones, siempre que se cumplan los procedimientos legales correspondientes.

Sin embargo, la discusión no termina allí. La recepción de bienes, materiales o servicios por parte de una entidad pública exige, en términos generales, actos formales de aceptación, documentación que permita identificar el origen de los aportes y su incorporación a los registros administrativos y contables de la entidad correspondiente. Por ahora no se conoce públicamente qué entidad habría recibido los aportes de los empresarios del Atlántico ni bajo qué figura jurídica se habrían formalizado. Pero el panorama sigue siendo ambiguo porque tampoco está claro si existe algún acto administrativo que respalde la adecuación del inmueble con destino a una futura sede gubernamental. Ese punto resulta especialmente relevante porque el presidente electo aún no ha asumido funciones. Es por eso que todavía no tiene capacidad para actuar en nombre del Estado ni para recibir donaciones destinadas al ejercicio de la Presidencia. De allí surge uno de los principales interrogantes jurídicos: si los aportes efectivamente se realizaron, ¿quién fue la entidad pública receptora de esos recursos o materiales?

Queda por resolver, además, un asunto de carácter institucional. Aunque las obras avanzan con rapidez y el lugar ya es presentado públicamente como una futura sede presidencial, aún no se conoce un acto administrativo que le otorgue formalmente esa condición. Por ello, la discusión no solo gira en torno al origen de los recursos, sino también sobre el momento a partir del cual esa infraestructura puede ser considerada oficialmente una sede de la Presidencia de la República. Lea también: Petro no fue a EE. UU. por ir a la “Cuba agredida”: será su último viaje como presidente

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