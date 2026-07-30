Alianza Fiduciaria pagará una millonada por proyecto de 600 apartamentos abandonado en Itagüí

Los afectados del proyecto Reserva Natural San José Natura, obra abandonada desde diciembre de 2022 en Itagüí, Antioquia, tienen una esperanza de recuperar el dinero invertido. Todo porque la Superintendencia Financiera condenó a Alianza Fiduciaria, fiducia de este proyecto, a pagarle a uno de los centenares de afectados de esta obra de la constructora Acierto Inmobiliario.
Esta sentencia podría marcar la hoja de ruta de, al menos, 50 personas que interpusieron acciones legales en contra de la fiducia y la constructora para que les respondan por el dinero invertido en este proyecto, que debía ser culminado en 2023 y no hay avance de obra en una obra de 629 apartamentos.