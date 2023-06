Según ella, el “performance” fue planeado a espaldas de Ortiz para que “la reacción fuera natural y no se viera fingida”.

Tras ser dejada en evidencia, tanto la precandidata como su equipo de comunicaciones se disculparon por los hechos, aunque entregaron múltiples explicaciones para no quedar tan mal ante las redes sociales y la opinión pública, en donde han criticado a Ortiz por hacer publicidad con algo tan delicado como la violencia de género.

Bajo esa idea, ella planeaba contarle a la precandidata y autorizar el video para uso de redes sociales. “Pero el video fue publicado antes de que yo me diera cuenta”, por lo que asegura que “dejé seguir el experimento social”.

Con todo eso, la misma precandidata aseguró hoy en entrevista con Blu Radio que se dio cuenta este miércoles en la noche cuando se empezaron a conocer videos y pruebas del montaje.

“Yo fui engañada. Todo esto se planeó sin que me contaran”, aseguró Ortiz, quien también dijo que retirará la denuncia que había puesto ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigara el caso.

Pese a esas explicaciones de la precandidata, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegura que ella sí sabía del montaje.

“Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dio la información (sobre el actor) confirmó no sólo que el montaje fue planeado con usted, sino que además usted participó en tareas para ocultar al “agresor” y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?”, trinó el mandatario.