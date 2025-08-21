x

Atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali ya deja seis muertos y 50 heridos

El hecho ocurrió hacia las 2:50 de la tarde de este 21 de agosto. El reporte preliminar señala que seis personas murieron y 50 resultaron heridas.

  • Este es el momento en el que se registró la detonación. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
    Este es el momento en el que se registró la detonación. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
Juan Pablo Patiño
Juan Pablo Patiño

Actualidad

hace 6 horas
Un ataque con explosivos se registró en la tarde de este 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca). Videos difundidos por la ciudadanía dan cuenta de personas heridas por cuenta de la explosión.

El ataque terrorista dejó seis personas muertas y 50 heridos, según el balance entregado por la alcaldía de Cali.

“Por favor, necesitamos ambulancias, por favor. Acaba de ocurrir un atentado en la base aérea. Por favor. Marquen, marquen para que nos acudan porque solo hay dos ambulancias”, se le escucha a un hombre que parece ser funcionario de la alcaldía de Cali.

Le recomendamos: Terror y destrucción en Cali: estas son las imágenes del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez

Imágenes compartidas con esta redacción dan cuenta de la gravedad de los hechos. Al menos tres motociclistas estaban tendidos y gravemente heridos. Al rededor, se observaba lo que parece un camión incinerado y varios locales comerciales destruidos.

“En este momento la Alcaldía de Cali activa todos los organismos pertinentes para atender lo ocurrido. Al momento, Defensa Civil se activó con tres ambulancias y 6 aph (auxiliares de atención pre hospitalaria). La Unidad de Rescate con 5 voluntarios y funcionarios hacia el sitio”, fue el primer pronunciamiento desde la alcaldía de Cali.

En otras noticias: EXCLUSIVA: Reaparición de tenebrosa columna móvil Teófilo Forero de las Farc trae pistas del magnicidio de Miguel Uribe

En la zona ya hay presencia de agentes de tránsito para organizar cierres preventivos, facilitar el desvío de vehículo y permitir la evacuación de los organismos de socorro que trasladan a las personas heridas.

En el ataque, al parecer, los ilegales usaron un tractocamión cargado con explosivos. Las autoridades lograron detener un furgón que también iba cargado con explosivos. La vía permanece cerrada.

Lea más: Urgente: Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; seis policías muertos y siete heridos

Estos hechos ocurren justo después de que un helicóptero de la fuerza pública fuera derribado con un dron en Amalfi, Nordeste de Antioquia. Ese hecho dejó seis policías muertos y siete heridos.

La reacción del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro atribuyó el atentado a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, facción que comanda alias Iván Mordisco. Aseguró que el ataque terrorista es una respuesta de estos ilegales a la ofensiva de la Fuerza Pública en el Cañón del Micay.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, apuntó el presidente Petro.

Entérese: ¿Por qué las disidencias de las Farc de Cauca y Valle tienen tanto poder criminal?

La alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables. Prohibirán la circulación por sus calles de camiones de más de cuatro toneladas. La Gobernación del Valle también ofreció una recompensa de 400 millones.

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, por su parte ordenó a todas sus unidades permanecer en acuartelamiento de primer grado. Esto implica que todos los hombres deben permanecer bajo alerta máxima y listos para responder de inmediato.

