Gobierno publica borrador de decreto que obliga a fondos privados girar ahorros de afiliados a Colpensiones

El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta el traslado de los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones. La propuesta busca transferir a Colpensiones más de $25 billones correspondientes a los ahorros acumulados en cuentas individuales de pensión, actualmente administradas por los fondos privados de pensiones (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia). Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia. Puede leer: Incertidumbre por la reforma pensional: Corte Constitucional aplaza otra vez su decisión

AFP deberán girar el 100% del saldo, incluidos rendimientos

El proyecto establece que, una vez el afiliado ejerza la opción de traslado, las AFP deberán transferir el 100% del saldo existente en la cuenta individual. Esto incluye aportes obligatorios, rendimientos y cualquier valor adicional causado hasta el momento del giro efectivo.

El borrador de decreto publicado por el Gobierno.

Ventana de traslado de la reforma pensional: el nuevo cambio que genera controversia

La medida aplicaría a quienes se acogieron a la denominada “ventana de traslado” contemplada en la reforma pensional, mecanismo que permitió el cambio de régimen bajo condiciones especiales. Cabe recordar que la reforma pensional está actualmente suspendida por decisión de la Corte Constitucional; sin embargo, mientras estudia de fondo posibles vicios de trámite, el alto tribunal autorizó la implementación de dos artículos puntuales. Entérese: “Ahorro necesario para pensión de salario mínimo saltó de $350 a $550 millones”: presidente de Protección Uno de ellos es el artículo 76, que habilitó temporalmente el traslado para las personas que están a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión, permitiéndoles pasar de los fondos privados a Colpensiones —o viceversa— según les resultara más favorable. Antes de esta reforma, ese grupo no podía cambiarse de régimen. Según el propio borrador de decreto, 119.632 afiliados se han trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones aprovechando esta ventana. No obstante, la controversia surge porque el parágrafo del artículo 76 señala que el ahorro de cada afiliado trasladado debía seguir siendo administrado por los fondos privados hasta que la persona se pensionara. El nuevo proyecto reglamentario, en cambio, ordenaría que la totalidad de esos recursos se transfiera de manera inmediata a Colpensiones, lo que representa un cambio sustancial frente a lo previsto en la ley.

Asofondos advierte posible uso no previsto de ahorros pensionales

Tras la publicación del borrador, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) expresó su preocupación y advirtió que el Gobierno podría estar planteando un uso de los ahorros pensionales que, en su concepto, no estaría expresamente previsto en la ley aprobada por el Congreso.

Asofondos: recursos deberían ir al Fondo de Ahorro del Banco de la República

De acuerdo con el gremio, la reforma pensional establece que estos recursos deben ser ahorrados y trasladados solo a la edad de pensión al fondo de ahorro del Banco de la República. Vea aquí: Repatriar el ahorro pensional reduciría hasta 30% las mesadas de los colombianos, alerta la Contraloría “Una de las cosas que se logró en el trámite de la reforma pensional fue la creación de un fondo público pensional, administrado por el Banco de la República, para garantizar el pago futuro de las pensiones que se otorguen bajo la Ley 2381, es decir, que tales recursos deberían ser ahorrados y tendrían como único destino el Fondo de ahorro del pilar contributivo, que respalda las pensiones públicas en el largo plazo”, señaló Asofondos. Por esta razón, advirtió, tales recursos deben permanecer en los fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión de quienes hagan uso de la oportunidad de traslado y, cuando eso suceda, esos valores deben ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. A la fecha, los saldos de los afiliados a los fondos de pensiones que han optado por esta ventana llegan a más de $25 billones. “Dicho borrador de decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de $25 billones para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del Presupuesto General de la Nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Agregó que “trasladar esos recursos a Colpensiones es, en la práctica, liberar recursos presupuestales por el mismo monto que el gobierno podrá utilizar para otros fines”. Más noticias: Gobierno arranca el 2026 con decreto que obligará a las personas a trabajar y ahorrar más para pensionarse

Llamado a revisar el decreto del MinTrabajo