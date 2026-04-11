Mentiras y juguetes sexuales: Así cayó extranjero que pretendía hacer turismo sexual en Medellín y Cartagena

Migración Colombia inadmitió en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a un ciudadano alemán al detectar posibles indicios de que su visita tenía fines de explotación sexual.

El procedimiento se llevó a cabo durante los controles habituales de ingreso al país en la terminal aérea ubicada en Palmira, Valle. La medida de inadmisión fue tomada luego de que las autoridades identificaran graves inconsistencias durante la entrevista migratoria.

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El extranjero no logró sustentar de manera coherente el propósito real de su viaje, además de que la información que compartió no fue compatible con sus antecedentes, pues habría asegurado que era su primera vez en Colombia, pero una verificación exhaustiva reveló registros de visitas anteriores, especialmente a la ciudad de Medellín.

Además de las contradicciones en su testimonio, las autoridades encontraron otros elementos de alerta como un equipaje sospechoso, pues portaba juguetes sexuales entre sus pertenencias.