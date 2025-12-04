x

Fact-check: El “shadowban” no explicaría la pérdida de 500.000 seguidores en X que denunció Petro

Este concepto se refiere a cuando una red social restringe el contenido de algún usuario y este deja de ser visible para su audiencia. ¿Por qué no aplicaría en este caso?

  • Esta es una restricción que aplicaría solo para reducir el alcance de un contenido, no para eliminar seguidores. Foto: Colprensa/Redes Sociales.
El Colombiano
El Colombiano
04 de diciembre de 2025
500 mil seguidores menos. Ese el número de bajas que tuvo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X durante esta semana, según él mismo dijo a través de un mensaje por esta red social.

Curiosamente, el presidente atribuyó este bloqueo al “uribismo” y se refirió que, esta pérdida de casi medio millón de seguidores en su cuenta de X (antes Twitter), no obedecería a sanciones internacionales como su inclusión a la Lista Ofac, ni a decisiones de la plataforma que tiene como dueño a Elon Musk.

Según afirmó, “el bloqueo y la pérdida de casi 500.000 seguidores no fue ni por la lista Ofac ni por Elon Musk. Fue por el uribismo colombiano.” Además, agregó que era “un ataque feroz y en masa, accionando un sistema llamado Shadowban, que a partir de ataques masivos hace perder seguidores en masa y recorta el alcance de los trinos, por algoritmos que se activan automáticamente”.

No obstante, esta no es la primera vez que Petro se refiera a unas supuestas estructuras coordinadas de cuentas falsas que sabotean sus redes. Justamente, en el mismo mensaje aseguró que “Grupos empresariales de bots trataron de censurar al presidente también en redes, ya lo habían hecho en la misma televisión”.

Como usualmente hace, expresó que esta supuesta ofensiva digital tendría motivaciones políticas: “No aguantan mis palabras”, dijo. Incluso advirtió que otros sectores similares podrían estar siendo objeto del mismo tipo de acciones. “Deben estar haciendo con otros activistas progresistas lo mismo”.

¿Qué es el “bloqueo en la sombra” o “shadowban”?

El shadowban se trataría de una forma de restricción que aplicarían algunas redes sociales por contenidos que consideran dañinos, de “publicidad no solicitada” o spam, o porque lo que se comparte viola alguna de sus reglas comunitarias.

Lo que hace es que el contenido de un usuario deja de ser visible para gran parte de la audiencia. A diferencia de una sanción explícita —como la suspensión o el bloqueo de una cuenta—, el shadowban actúa de forma sin avisarle al usuario: las publicaciones siguen apareciendo, pero se ocultan en búsquedas, recomendaciones o en el contenido principal que le aparece a otros miembros de la misma red social.

Esto que menciona el presidente, podría reducir el alcance de la cuenta, no obstante, no hace que se pierdan seguidores. Ni que se reduzcan tan dramáticamente en tan poco tiempo como él asegura.

Precisamente en ello recae su contradicción. Esta restricción minimiza el alcance de un contenido, no quita seguidores.

La reducción tan dramática de seguidores del presidente no es posible que haya sido por esta razón que él menciona. Además, curiosamente esto sucede en medio de varios escándalos que han estallado durante este último mes en el país que involucran al Gobierno Nacional.

Como lo son los bombardeos en zonas del Guaviare, del Amazonas y del Cauca, que han dejado hasta el momento 15 menores de edad muertos. Y la controversia que dejó la revelación de los archivos de alias ‘Calarcá’, en los que estarían involucrados un General del Ejército y un informante del DNI, en unas supuestas filtraciones de información de seguridad nacional a las disidencias de las Farc.

