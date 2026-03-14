¿Un nuevo jugador en el tablero de la guerra? Ucrania dice que Rusia apoya con inteligencia a Irán

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que la Inteligencia de Ucrania sospecha de que el Kremlin estaría ayudando a Irán en sus ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, en el marco de la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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“Mi Inteligencia me ha dicho que creen que (Rusia) comparte información, inteligencia, con el régimen iraní. Les ayudan”, ha aseverado Zelenski tras recordar que previamente ha habido indicios de colaboración entre Rusia e Irán. “Rusia ya proporcionó drones, los Shahed, (a las fuerzas iraníes). Construyeron y produjeron muchos drones y se los entregaron”, ha señalado.

En esta línea, el mandatario ucraniano ha asegurado tener “pruebas al 100% de que el régimen iraní los utilizó (los drones rusos) contra bases estadounidenses y contra los aliados (de Ucrania) en Oriente Próximo”. Es decir, “contra los vecinos de Irán” en la región.