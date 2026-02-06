”Uno tiene que ir a hacer colas enormes y adivinar si hay medicamentos”: el calvario diario de los usuarios de Nueva EPS

Nancy Martínez Salazar, de 58 años, asegura que se siente ansiosa. Desde hace tiempo convive con cáncer, diabetes e hipertensión; sin embargo, lo que la mantiene tensa no son sus diagnósticos, sino el silencio e inacción de Nueva EPS, la entidad de salud que debería garantizar su tratamiento. Su situación no es única: según la Superintendencia de Salud, las quejas de aquella EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.
Desde hace seis meses, Martínez espera que la atiendan para realizarse una resonancia de mama. La respuesta es la misma desde que le dieron la autorización: “no hay agenda”. La preocupación crece con el tiempo, y es que Nancy vive en Popayán. En aquel municipio no tienen los equipos para realizarse el examen.