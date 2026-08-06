¡Ojo! Famisanar EPS alerta por robo de datos a sus pacientes, ¿cómo evitarlo?

EPS Famisanar alertó por reportes para contactar a sus pacientes y pedirles sus datos personales y de su historia clínica. Esto, bajo el argumento de apoyar la gestión para la atención de enfermedades huérfanas. Sin embargo, desde la entidad dicen que se trata de una suplantación, por lo que debe evitar entregar sus datos. “La entidad aclara que no ha autorizado a ninguna fundación u organización para contactar a los afiliados en nombre de EPS Famisanar con el fin de solicitar datos personales o gestionar dichas atenciones”, se lee en el comunicado. Le puede interesar: Designan a Mauricio Molina como nuevo interventor de Famisanar; ¿por qué?

Atención de enfermedades raras y canales de contacto oficiales autorizados por EPS Famisanar

Las enfermedades raras son afecciones graves, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. Además, sus cuidados son específicos para la enfermedad y más bien escasos, por lo cual son más costosos y difíciles de conseguir. La entidad recordó que la atención de sus afiliados con ese diagnóstico se coordina exclusivamente a través de la red prestadora autorizada. Adicionalmente, hay un canal de atención a disposición a través del correo electrónico enfermedadeshuerfanas@famisanar.com.co. Adicionalmente, la entidad recordó que la Resolución 2625 del año 2025, reconoce oficialmente 2.273 enfermedades huérfanas y raras en el país. Y, según la EPS, hay 3.840 usuarios con diagnósticos asociados a enfermedades huérfanas en tratamiento allí, “conforme a la prescripción y criterio del médico tratante”. Reporte de fraudes y canales para denunciar comunicaciones sospechosas ante las autoridades La entidad reiteró el llamado a sus afiliados para no dar datos personales ni de historia clínica a terceros. A su vez, pidieron reportar cualquier comunicación sospechosa al correo: lineaeticafamisanar@kpmg.com. Incluso, se hizo un llamado a las Asociaciones de Usuarios de todo el país a compartir esta información entre sus comunidades para prevenir casos de fraude, suplantación y uso indebido de datos personales, ya que podría presentarse en otras EPS. Finalmente, la entidad informó que todos los casos reportados serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Esto, para adelantar las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsables.

Recomendaciones de seguridad digital y prevención de estafas en el sector salud

Es clave, para cuidarse de este y otro tipo de estafas, que desconfíe y verifique. Nunca comparta claves, números de tarjeta de débito o crédito o códigos de verificación. Mantenga su celular bloqueado con PIN, huella o reconocimiento facial y recuerde descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales. Aunque esté en un día normal o en su trabajo, tenga los ojos bien abiertos ante estas señales. Los mensajes o llamadas que generan urgencia, cuando le soliciten códigos enviados por mensajes de texto y si le ofrecen premios o beneficios inesperados.

Riesgos en el uso de códigos QR y modalidades de engaño a usuarios vulnerables

También desconfíe si en una llamada o mensaje le piden instalar aplicaciones, le solicitan compartir la pantalla de su celular, si encuentra errores de ortografía o si le envían enlaces con direcciones diferentes a las oficiales. Con los códigos QR, tenga presente que, si bien pueden parecer inofensivos, podrían ser una trampa. Por esa razón, no escanee códigos de lugares públicos si no sabe quién los puso y verifique siempre la fuente antes de escanear. De esta forma pueden llevarlo a páginas falsas, descargar malware o realizar pagos sin su autorización. Por eso, si tiene dudas, no escanee. Así las cosas, cuando vea estas señales de alerta: no haga clic, no escanee, no descargue y no entregue información. Los expertos reiteran que la mejor defensa es su criterio y precaución, pues los delincuentes no necesitan hackear su celular, solo necesitan convencerlo de entregar su información. En este caso, buscarían aprovecharse de ciudadanos vulnerables que sufren de estas enfermedades raras. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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