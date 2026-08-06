¡Ojo! Famisanar EPS alerta por robo de datos a sus pacientes, ¿cómo evitarlo?

EPS Famisanar alertó por reportes para contactar a sus pacientes y pedirles sus datos personales y de su historia clínica. Esto, bajo el argumento de apoyar la gestión para la atención de enfermedades huérfanas. Sin embargo, desde la entidad dicen que se trata de una suplantación, por lo que debe evitar entregar sus datos.
“La entidad aclara que no ha autorizado a ninguna fundación u organización para contactar a los afiliados en nombre de EPS Famisanar con el fin de solicitar datos personales o gestionar dichas atenciones”, se lee en el comunicado.
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