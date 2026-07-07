Designan a Mauricio Molina como nuevo interventor de Famisanar; ¿por qué?

Daniel Quintero está haciendo sus últimos movimientos al frente de la Superintendencia de Salud. Este martes decidió relevar al interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo Rojas, y nombró en su lugar a Mauricio Molina Álvarez, quien asumirá la conducción de la entidad. La medida quedó consignada en resolución expedida este 6 de julio. El cambio se produce cuando restan poco más de dos meses para que concluya la prórroga vigente de la intervención, prevista hasta el 15 de septiembre próximo. Según el acto administrativo, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la administración de la EPS ante la persistencia de problemas financieros, operativos y asistenciales que continúan afectando su funcionamiento. Le puede interesar: Gobierno creó planta de 1.686 trabajadores para hospital que aún no está funcionando. El documento aclara que el relevo del interventor no es por una sanción disciplinaria ni implica el inicio de un proceso de liquidación de la entidad, sino que corresponde al ejercicio de las facultades que tiene la Superintendencia para designar o remover agentes interventores cuando considera que las circunstancias de una entidad bajo medidas especiales así lo requieren.

En ese sentido, el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud evaluó la situación de Famisanar durante una sesión realizada el pasado 30 de junio. En ese encuentro, la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud presentó un balance sobre el estado de la EPS, en el que se concluyó que continúan evidenciándose señales de deterioro financiero y administrativo. Entre los factores identificados por la autoridad se encuentran el incremento de las pérdidas acumuladas, el crecimiento de los anticipos sin herramientas suficientes para garantizar su seguimiento y control, el incumplimiento de indicadores de solvencia y el aumento de las acciones de tutela relacionadas con servicios financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), además de reclamaciones de carácter administrativo. Famisanar permanece bajo intervención forzosa para admnistrar desde septiembre de 2023, cuando la Superintendencia ordenó la toma de posesión para administrar la EPS durante un año. Posteriormente, la medida fue prorrogada hasta septiembre de 2025 y, más adelante, el Ministerio de Salud autorizó una nueva extensión que mantiene vigente la intervención hasta septiembre de este año.

El nombramiento de un nuevo interventor adquiere especial relevancia porque coincide con el periodo en el que deberán recopilarse los elementos técnicos que servirán para definir el futuro de la aseguradora. Al finalizar la intervención, las autoridades deberán establecer si la EPS cuenta con condiciones para continuar operando, si requiere nuevas medidas de fortalecimiento o si corresponde iniciar un proceso de liquidación. No obstante, el acto administrativo no anticipa cuál será esa determinación. La resolución únicamente establece que resulta necesario un nuevo liderazgo para enfrentar los riesgos identificados y garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a los afiliados. Uno de los aspectos que mayor preocupación genera para la autoridad sanitaria es el manejo de los recursos financieros. La Superintendencia advierte que el incremento de anticipos sin mecanismos adecuados de control representa un desafío para la transparencia y la trazabilidad de los recursos administrados por la EPS, especialmente en una entidad sometida a intervención.