El pleito entre la representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao y la fiscal Angélica Monsalve por una serie de videos filtrados no da tregua.

Por todo esto, Monsalve presentó un proceso por injuria y calumnia que deberá entrar a resolver el alto tribunal.

¿Qué pasó entre ellas y por qué es la pelea?

La pelea se produjo luego de que se conociera que un tuitero cercano al petrismo reveló algunas partes de los audios en los que se le escucha a Juvinao hablar sobre su plan para irse a ver ballenas luego de terminar su periodo en el Congreso.

Por eso, a través de su cuenta X, la congresista reclamó por la filtración. “Denuncio a la fiscal Angélica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones (sic)”, dijo Juvinao.

Sin embargo, desde el primer momento en que Juvinao hizo la denuncia, la fiscal Monsalve aseguró que todo era mentira y que la estaba culpando falsamente.

“Ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar a la Fiscalía General de la Nación y usarme para eso”, dijo Monsalve.

Posteriormente, Monsalve publicó un video de Juvinao en el que se ve claramente que ella está consiente de que está siendo grabada y está de acuerdo con eso. Justo ahí, se le escucha decir que se quiere ir a ver ballenas, pero después de un largo trabajo en el Congreso para ser la mejor congresista.

Así las coas, el audio que se conoció incialmente estaba mal intencionado, pues salía un comentario de Juvinao fuera de contexto.