Fiscalía acusará al coronel Carlos Feria por prueba de polígrafo a exniñera de Laura Sarabia

La Fiscalía presentará formalmente el escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, señalado de tener responsabilidad en la práctica de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido.
El proceso fue asignado, mediante reparto en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, al Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Según el ente acusador, el oficial deberá enfrentar cargos por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. La audiencia de formulación de acusación quedó programada para el miércoles 18 de febrero, a las 8:00 de la mañana.
Presuntamente, según la Fiscalía, el coronel Carlos Alberto Feria habría tenido un funcionamiento clave sobre este caso que se registró a inicios del 2023, cuando se dio a conocer este escándalo en el que Marelbys Meza fue citada para someterse a una prueba de polígrafo.