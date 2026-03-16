Quién es Autumn Durald Arkapaw, la primera mujer que gana el Óscar a Mejor Cinematografía

Este domingo, en la ceremonia de los Premios Óscar 2026, algunos ganadores rompieron récords. Uno de ellos fue Autumn Durald Arkapaw, quien se llevó el galardón en la categoría de Mejor Cinematografía gracias a su trabajo en Sinners, la película dirigida y escrita por Ryan Coogler. Contexto: Una batalla tras otra obtuvo seis premios Oscar mientras Timothée Chalamet se fue con las manos vacías Durald se convirtió en la primera mujer en ganar este premio en los 98 años de historia de los Óscar. Cuando subió al escenario para recibir el reconocimiento, Autumn dio un emotivo discurso. Primero agradeció a Coogler por la oportunidad de hacer parte del equipo de Sinners: “Siempre que le doy las gracias a Ryan, él responde: ‘No, gracias a ti, gracias por creer en mí y gracias por confiar en mí’, y ese es el tipo de persona con la que tengo la suerte de hacer películas”. Y después protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche al pedirle a todas las mujeres presentes en el Dolby Theatre que se pusieran de pie. “Me siento muy honrada de estar aquí y quiero que todas las mujeres presentes se pongan de pie, porque siento que no estaría aquí sin ustedes. He recibido muchísimo cariño de todas las mujeres que han participado en esta campaña y he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas. Siento que momentos como este son posibles gracias a ustedes, y quiero darles las gracias por ello”, dijo.

En esta categoría, Durald estaba compitiendo con grandes nombres de la fotografía para cine como Dan Laustsen, colaborador habitual del director Guillermo del Toro, y Darius Khondji, quien fue nominado por Marty Supreme y ha trabajado en cintas como Bardo, Eddington y La ciudad de los niños perdidos. Autumn es una directora de fotografía estadounidense de 46 años. Con ascendencia filipina y afroamericana, de profesión es historiadora del arte, pero fue en 2007 que dejó su trabajo en el área de venta de publicidad para AOL-Time Warner para comenzar a estudiar dirección de fotografía. En su hoja de vida está la participación en producciones destacadas de los últimos años como Black Panther: Wakanda Forever y La última gran actuación.

Antes de la nominación y el triunfo de Durald, solo tres mujeres habían sido nominadas a Mejor Cinematografía en los Óscar: Rachel Morrison por Mudbound en 2018, Ari Wegner por El poder del perro en 2021 y Mandy Walker por Elvis en 2022. Pero incluso antes de que ganara Autumn, Sinners ya era histórico para las mujeres en dirección de fotografía. Antes de él, ninguna había filmado una película en película IMAX, un formato de cine pensado para proyectarse en pantallas gigantes y con una calidad de imagen mucho más nítida y detallada que la del cine tradicional. Rodar en esta tecnología implica usar cámaras más grandes y complejas y suele estar reservado para producciones de gran escala, por lo que el hecho de que Durald Arkapaw lo haya hecho marca un hito en una de las áreas de la industria cinematográfica donde históricamente ha habido menor representación femenina. Le puede interesar: El blanco y negro y los tonos primaverales se impusieron en la alfombra roja de los Óscar