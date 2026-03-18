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Caso Zulma Guzmán: Fiscalía confirmó que la mamá de una de las niñas también fue envenenada con talio

Tras conocerse detalles de una audiencia reservada de la Fiscalía, se conoció que años atrás, la madre de una de las niñas murió también por intoxicación por talio, por lo que investigan si hay relación con Guzmán.

  • FOTO: Cortesía y redes sociales
    FOTO: Cortesía y redes sociales
El Colombiano
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hace 52 minutos
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El pasado 3 de abril de 2025, el fallecimiento de dos menores tras consumir frambuesas contaminadas con talio no solo conmocionó a Colombia, sino que ahora podría desenterrar un historial criminal que apunta hacia una presunta asesina serial: Zulma Guzmán.

Según revelaciones de Noticias RCN, Guzmán, acusada del envenenamiento de las menores, no habría actuado sola. Las investigaciones señalan a Zenaida Pava, amiga de la sospechosa, como la presunta cómplice encargada de la logística criminal. Pava tendría la función de contactar a los servicios de mensajería para entregar los paquetes letales bajo fachadas inofensivas.

A esos detalles se suma ahora que los análisis forenses y las pesquisas recientes ratificaron que Alicia Graham Sardi, quien fuera esposa de Juan de Bedout (padre de una de las menores fallecidas en 2025), y quien murió en 2020, falleció también por intoxicación con talio, lo que vincularía a Guzmán con una presunta cadena de ataques que se extiende por lo menos durante cinco años.

En desarrollo...

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