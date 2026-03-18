Caso Zulma Guzmán: Fiscalía confirmó que la mamá de una de las niñas también fue envenenada con talio

El pasado 3 de abril de 2025, el fallecimiento de dos menores tras consumir frambuesas contaminadas con talio no solo conmocionó a Colombia, sino que ahora podría desenterrar un historial criminal que apunta hacia una presunta asesina serial: Zulma Guzmán.

Según revelaciones de Noticias RCN, Guzmán, acusada del envenenamiento de las menores, no habría actuado sola. Las investigaciones señalan a Zenaida Pava, amiga de la sospechosa, como la presunta cómplice encargada de la logística criminal. Pava tendría la función de contactar a los servicios de mensajería para entregar los paquetes letales bajo fachadas inofensivas.

A esos detalles se suma ahora que los análisis forenses y las pesquisas recientes ratificaron que Alicia Graham Sardi, quien fuera esposa de Juan de Bedout (padre de una de las menores fallecidas en 2025), y quien murió en 2020, falleció también por intoxicación con talio, lo que vincularía a Guzmán con una presunta cadena de ataques que se extiende por lo menos durante cinco años.

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