Posible baja para la Selección Colombia en el Mundial: Cristian Borja sufre grave lesión en México

El Estadio Azteca de la Ciudad de México fue el escenario del partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla MX entre América y Pumas UNAM el domingo 3 de mayo. “El Clásico Capitalino” fue un partido lleno de emociones, de alta exigencia y con un show atrapador para el neutral. El compromiso terminó 3 a 3 y dejó todo abierto para la vuelta que se jugará el próximo domingo 10 de mayo a las 8:15 p.m., hora colombiana.

Un clásico con olor a café en la banda izquierda de cada equipo. Por un lado estaba Cristian Borja con las Águilas del América, y en el otro equipo, los Pumas de la UNAM, estuvo Álvaro Ángulo. Además, el director técnico de Pumas es Efraín Juárez, entrenador que ganó dos títulos con Atlético Nacional en 2024 y acaba de firmar la mejor temporada en puntaje por parte del equipo universitario de la Ciudad de México con 39 puntos.

Al minuto 43 todo se detuvo. El equipo médico del América ingresó al terreno de juego para atender a Cristian Borja después de un choque con el futbolista mexicano Rodrigo López. El impacto fue tal que Borja no fue capaz de apoyar su pierna derecha y tuvo que ser asistido para salir del terreno de juego.

América no demoró en dar el parte médico de Cristian: “el Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja, sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, dice en la publicación de los de Cloaca en X.