MinJusticia pidió al Reino Unido acelerar la extradición de Zulma Guzmán por caso de menores envenenadas

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó recientemente a la Cancillería colombiana que le comunique al Gobierno del Reino Unido la “importancia y prioridad” que tiene para el Estado el retorno al país de Zulma Guzmán, la mujer investigada por el envenenamiento con talio de dos menores en el norte de Bogotá, al advertir que su comparecencia ante la justicia colombiana resulta clave para evitar “escenarios de impunidad” y garantizar los derechos de las víctimas. Le puede interesar: ¿Por qué no han extraditado a Zulma Guzmán? MinJusticia explica La solicitud quedó consignada en una carta enviada el pasado 27 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que Cuervo pidió que, a través de los canales diplomáticos, se informe a las autoridades británicas sobre la relevancia del caso dentro de la investigación penal que adelanta la Fiscalía por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con el metal pesado. “Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro en el documento.

En la misma comunicación, el jefe de la cartera de Justicia sostuvo que la presencia de Guzmán en Colombia “resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas”, debido a la gravedad de los hechos investigados y a la condición de las menores fallecidas. Cuervo también aseguró que el Estado colombiano prevé garantías para la seguridad e integridad de la procesada en caso de que se concrete su extradición, y subrayó que el país busca mantener la cooperación judicial con el Reino Unido para avanzar en el trámite. “Se solicita respetuosamente informar a las autoridades británicas la relevancia del caso, así como la voluntad del Estado colombiano de continuar fortaleciendo la cooperación judicial bilateral que permita el avance oportuno del trámite de extradición”, concluyó el ministro.

El Reino Unido evalúa unas garantías para el proceso, ¿cuáles son?

El pedido diplomático se produce mientras las autoridades británicas analizan las condiciones carcelarias en Colombia como parte del proceso judicial que definirá si Guzmán es enviada al país. Cuervo explicó que, aunque Colombia mantiene un tratado de extradición con el Reino Unido desde el siglo XIX, la decisión final recae en el sistema judicial británico, que evalúa las garantías procesales y las condiciones de detención antes de autorizar la entrega. “Quien finalmente decide si la persona es extraditada o no es el sistema judicial; el gobierno es como un implementador de eso”, explicó el ministro a Colprensa, al señalar que los jueces británicos verifican que la persona solicitada tenga debido proceso y condiciones adecuadas de reclusión.

Ella es Zulma Guzmán, la empresaria señalada de envenenar a dos menores con talio. FOTO: Tomada de redes sociales

El funcionario agregó que la evaluación se volvió más estricta porque la defensa de Guzmán alegó problemas de salud mental. “Si yo le voy a entregar a otro país a una persona que está pedida en extradición, tengo que verificar que va a tener debido proceso, que va a tener garantías y que, como ella ha alegado una situación de salud mental, si es enviada, en las cárceles colombianas haya las condiciones necesarias para esa atención”, explicó. Según detalló Cuervo, autoridades colombianas comenzaron a revisar posibles centros de reclusión para cumplir con esas exigencias.