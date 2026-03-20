Imputan a cuatro personas por el homicidio de Juan Felipe Rincón: Fiscalía revela plan que empezó en TikTok

La investigación por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, el general William Rincón, dio un giro clave tras la imputación de cargos contra cuatro personas señaladas de participar en un plan criminal que combinó redes sociales, venganza y tortura. El crimen ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el sur de Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Andrés Camilo Sotelo, Katherine Andrea Sotelo, Yeimy Tatiana Vega y Solanggye Trujillo Devia por los delitos de tortura, uso de menores de edad en la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno en actuación penal.