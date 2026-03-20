Imputan a cuatro personas por el homicidio de Juan Felipe Rincón: Fiscalía revela plan que empezó en TikTok

La investigación por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, el general William Rincón, dio un giro clave tras la imputación de cargos contra cuatro personas señaladas de participar en un plan criminal que combinó redes sociales, venganza y tortura. El crimen ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación imputó a Andrés Camilo Sotelo, Katherine Andrea Sotelo, Yeimy Tatiana Vega y Solanggye Trujillo Devia por los delitos de tortura, uso de menores de edad en la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno en actuación penal.

Según la reconstrucción del ente acusador, el plan comenzó con un contacto aparentemente inofensivo en la red social TikTok. Mientras Rincón realizaba una transmisión en vivo, un perfil falso lo saludó y él respondió de forma genérica. Ese primer acercamiento fue el punto de partida de una estrategia más elaborada.

Posteriormente, los implicados crearon un perfil en Instagram a nombre de Katherine Sotelo, que luego fue modificado a “Mar_142318”. Desde esa cuenta, se estableció un contacto directo y persistente con la víctima a través de mensajes privados, con el objetivo de concretar un encuentro. Inicialmente, los procesados intentaron citar a Rincón en una vivienda, pero ante su negativa, ajustaron la táctica y acordaron verse en el centro comercial Titán Plaza. Allí, la joven involucrada y la víctima se reunieron y, posteriormente, se dirigieron a la residencia del joven. Puede leer: Escolta de Juan Felipe Rincón dio positivo en la prueba que determinaría quién asesinó al hijo del general De acuerdo con la Fiscalía, en ese lugar la menor quedó inconsciente tras haber consumido alcohol y sustancias psicoactivas que le habrían sido suministradas previamente. Este hecho hace parte del entramado que derivó en la posterior agresión contra Rincón. “Ambos se dirigieron a la vivienda de Juan Felipe Rincón. A la joven de 16 años ya le habían proporcionado alcohol y drogas. Por ello, la menor permaneció dormida en ese lugar. Al recuperar fuerzas, la menor de edad se comunicó vía telefónica con Katerin Andrea Sotelo. Esta última se hizo pasar por la hermana mayor, para engañar a la víctima. Lograron, entonces, que Juan Felipe Rincón accediera a trasladarla a Quiroga, para que la hermana le ofreciera un desayuno”. Lea más: Revelan nuevo video que podría resolver el caso por la muerte de Juan Felipe Rincón en Bogotá

El ente investigador sostiene que detrás de los hechos hubo un plan deliberado de retaliación. La motivación, según la hipótesis judicial, estaría relacionada con presuntas comunicaciones de carácter sexual entre la víctima y la hija de Katherine Sotelo, quien para ese momento tenía 10 años. A la mañana siguiente, Juan Felipe Rincón llevó en su moto a la joven hacia el barrio Quiroga. En el camino se encontraron con el escolta de la víctima, quien los llevó al sitio en el sur de Bogotá en una camioneta. Estando ahí, “Katerin le propinó los primeros golpes. Los demás hicieron presencia en el lugar y se desató una golpiza inmisericorde contra la víctima: puños, patadas y golpes con objetos contundentes. Invitaron a los transeúntes a unirse al linchamiento”, sostuvo la Fiscalía. Conozca: Revelan los supuestos chats que faltaban entre Juan Felipe Rincón y otra menor de edad Con base en ese supuesto, los ahora imputados habrían organizado una acción violenta que escaló hasta la tortura y el homicidio, en un caso que ha generado conmoción por la participación de menores, el uso de redes sociales para atraer a la víctima y la sevicia del ataque. La Fiscalía continúa avanzando en la recolección de pruebas y no descarta nuevas imputaciones.

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