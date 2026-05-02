¿Maduro planeaba volarse a Europa? Revelaciones inéditas sobre la inteligencia que permitió su captura

Salen a la luz nuevos y reveladores detalles sobre las operaciones de inteligencia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para lograr la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.
Un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló a Los Angeles Times que antes de la operación del 3 de enero ya se tenía información precisa sobre los movimientos de Maduro.
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Entre los datos recopilados figuraban las dimensiones y el grosor de su búnker secreto, el número de vehículos en los que se transportaba, fotografías del convoy, el armamento de su equipo de seguridad, así como detalles de túneles subterráneos y esquemas de las redes eléctrica y de agua.