x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Maduro planeaba volarse a Europa? Revelaciones inéditas sobre la inteligencia que permitió su captura

Un exagente de la DEA detalló paso a paso cómo lograron ubicar a Nicolás Maduro y el papel de las fuentes que proporcionaron “información valiosa” para concretar su captura en Caracas.

  • Revelan detalles inéditos sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. FOTO: Tomada de redes sociales - Donald Trump
    Revelan detalles inéditos sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. FOTO: Tomada de redes sociales - Donald Trump
  • ¿Maduro planeaba volarse a Europa? Revelaciones inéditas sobre la inteligencia que permitió su captura
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Salen a la luz nuevos y reveladores detalles sobre las operaciones de inteligencia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para lograr la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.

Un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló a Los Angeles Times que antes de la operación del 3 de enero ya se tenía información precisa sobre los movimientos de Maduro.

Lea también: Oposición venezolana pide convocar elecciones presidenciales ante “ausencia absoluta” de Maduro

Entre los datos recopilados figuraban las dimensiones y el grosor de su búnker secreto, el número de vehículos en los que se transportaba, fotografías del convoy, el armamento de su equipo de seguridad, así como detalles de túneles subterráneos y esquemas de las redes eléctrica y de agua.

Las fuentes

“Teníamos que conseguir gente de adentro del gobierno venezolano, y lo hicimos con varias fuentes en el país”, dijo Wesley Tabor, exagente de la DEA. Respecto a la motivación de aquellas fuentes que revelaron información confidencial sobre los movimientos de Maduro, el exagente respondió que lo único que las motivaba era el “patriotismo por su país”.

“Los motivaba ver la erosión de lo que estaba sucediendo en su país, ver a sus amigos secuestrados y torturados. También pensaban en el futuro de sus familias, pues buscaban la manera de mejorar las cosas”, agregó.

Wesley Tabor enfatizó que las fuentes estaban “muy bien situadas” y que les entregaron detalles minuciosos que nadie más conocía. Otra de las revelaciones es que espiaron al asesor espiritual de Maduro, la persona de quien obtuvieron “información valiosa”.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

“Maduro se estaba comunicando con ese sacerdote y hablaba con él sobre sus asuntos. Ellos se reunían todo el tiempo y a veces viajaban juntos en el convoy”, dijo un miembro de Delta Force que prefirió permanecer en el anonimato.

Los planes de fuga de Maduro

El dictador venezolano tenía planes para fugarse del país, pero esa información también estaba en poder de la DEA. “Teníamos los números de matrícula de los aviones. Identificamos uno que estaba acondicionado para aparentar ser comercial”, indicó Wesley Tabor al medio citado.

Él tenía aviones y nosotros teníamos los números de cola. Esos aviones tenían el tanque de combustible modificado y llegaban a Europa, era parte de su plan de escape. Sabíamos dónde estaban los pilotos; sabíamos que los estaban en una zona determinada. Todos esos pilotos estaban en una plataforma segura, esperando a que los llamaran”, afirmó.

Nicolás Maduro permanece en el centro de detención de Brooklyn, en Nueva York, en medio de un proceso penal en su contra por narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas. De él se ha dicho que ha perdido al menos 13 kilos y que en ocasiones grita: “¡Yo soy el presidente de Venezuela!” y “¡Soy presidente, díganle a mi país!”.

Siga leyendo: Urgente: primera foto de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos