Bayern metió a su artillería pesada, con Díaz al comando, y salvó un empate ante el colista de Bundesliga

A cuatro días de recibir al París SG en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern, con Luis Díaz en cancha en la parte complementaria, sacó un empate (3-3) contra el colista Heidenheim, gracias a un gol de Michael Olise en el último instante de este choque de la 32ª fecha de la Bundesliga.

Ya con el título de campeón de Alemania asegurado desde hace dos semanas, los hombres de Vincent Kompany se vieron sorprendidos con un 2-0 en contra en la primera parte con goles de Budu Zivzivadze y Eren Dinkci, antes de remontar gracias a un doblete de Leon Goretzka (41’ y 57’).

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Luis Díaz ingresó al minuto 46 en reemplazo de Josip Stanisic, y el Bayern empezó a jugar mejor.

Con un equipo plagado de jugadores menos habituales y siete cambios con respecto a la ida de semifinales de la Champions en el Parque de los Príncipes (5-4), Kompany dio entrada a la artillería pesada -Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Joshua Kimmich- al inicio de la segunda parte.

Pero en un contraataque, Zivzivadze sorprendió a todos con su velocidad y colocó su disparo con efecto para batir a Urbig y devolver la ventaja en el marcador al Heidenheim.

En el minuto 10 del tiempo añadido de la segunda parte, Michael Olise logró el empate: su disparo con efecto se estrelló en el poste de Diant Ramaj, y el portero del Heidenheim desvió involuntariamente el balón hacia su propia portería.

Por detrás del Bayern (83 puntos) y del Borussia Dortmund (2º, 67 puntos), Hoffenheim y Stuttgart empataron (3-3), alimentando más si cabe el suspense en la lucha por una de las dos últimas plazas de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Stuttgart conserva el 4.º puesto con 58 puntos, por delante de Hoffenheim gracias a la diferencia general de goles.

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