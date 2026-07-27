Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de gestión de contratos; esto se sabe

Fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que la Fiscalía inició investigación para verificar las posibles irregularidades en las que estarían implicadas Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Verónica Guerrero Jiménez, tras la información divulgada en medios de comunicación durante el fin de semana.

La Policía Judicial del ente acusador buscaría trasladar a las hermanas a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Y es que Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, estarían involucradas en un supuesto esquema de cobro de comisiones a empresarios a cambio de facilitar la obtención de contratos con entidades del Gobierno Nacional.

De acuerdo con las revelaciones de Semana, el esquema contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados. Los empresarios contactados serían de Norte de Santander, Cesar y Santander, con proyectos relacionados con acueductos, cámaras de seguridad y programas de mejoramiento de vivienda.