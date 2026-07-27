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Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de gestión de contratos; esto se sabe

Busca establecer si las hermanas Guerrero participaron en un presunto esquema de tráfico de influencias y cobro de comisiones a empresarios para facilitar la obtención de contratos con entidades del Gobierno Nacional, tras las revelaciones del fin de semana.

  • Juliana Guerrero, con menos de 24 años, fue funcionaria del gobierno Petro. FOTO: Instagram
    Juliana Guerrero, con menos de 24 años, fue funcionaria del gobierno Petro. FOTO: Instagram
El Colombiano
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hace 44 minutos
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Fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que la Fiscalía inició investigación para verificar las posibles irregularidades en las que estarían implicadas Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Verónica Guerrero Jiménez, tras la información divulgada en medios de comunicación durante el fin de semana.

La Policía Judicial del ente acusador buscaría trasladar a las hermanas a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Y es que Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, estarían involucradas en un supuesto esquema de cobro de comisiones a empresarios a cambio de facilitar la obtención de contratos con entidades del Gobierno Nacional.

De acuerdo con las revelaciones de Semana, el esquema contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados. Los empresarios contactados serían de Norte de Santander, Cesar y Santander, con proyectos relacionados con acueductos, cámaras de seguridad y programas de mejoramiento de vivienda.

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