Fiscal responde al pedido de Otty Patiño de suspender medidas contra ‘Chiquito Malo’: “No es competencia de la Fiscalía”

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, negó la solicitud elevada por el comisionado de Paz, Otty Patiño, para que se suspendiera la orden de captura con fines de extradición contra alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo, en el marco del proceso de ubicación temporal de integrantes de ese grupo armado ilegal.
Camargo fue enfática en señalar que la Fiscalía no tiene competencia para suspender órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, ni para garantizar “seguridad humana y jurídica” a los integrantes de organizaciones armadas que se desplacen o permanezcan en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno.