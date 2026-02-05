Brandon Rivera venció a su amigo Egan Bernal y es nuevo rey nacional de contrarreloj; así fue la carrera

Brandon Rivera se impuso este jueves ante los favoritos al triunfo y es el nuevo campeón nacional de contrarreloj.

En 2019, en Pachuca de Soto, México, cuando regresó a Colombia después de su discreto paso por el equipo UC Mónaco, Brandon, el gran amigo de Egan Bernal y con quien se inició en el mundo del deporte en el ciclomontañismo, había dado muestras de su calidad para el esfuerzo individual al consagrarse campeón panamericano. Esa victoria fue su impulso para llenarse otra vez de confianza y para regresar a Europa en 2020 en representación del Ineos tras las puertas que le abrió el GW Shimano en el país.

Si bien en el Ineos ha tenido un rol de gregario, sus condiciones le han permitido sostenerse en esta prestigiosa escuadra del pedalismo mundial.

Ahora, en dicho elenco portará por todo el año el maillot de campeón nacional, el mismo que utilizó Bernal en 2025 tras vencer tanto en la crono como en la ruta en el Nacional con sede en Bucaramanga. Allí, Brandon fue tercero.

Esta vez, en la cita que tuvo como epicentro Zipaquirá, la tierra donde creció Rivera, el corredor de 29 años de edad impuso condiciones para celebrar ante su gente.

Lea: Egan Bernal lidera lista de figuras en el Nacional de ruta en Cundinamarca, ¿qué rivales tendrá?

A una velocidad de 56 kilómetros por hora y en un recorrido de 44 kilómetros, venció con un tiempo de 47.03 minutos.

“La altura muy dura, pero hoy tuve el mejor día sobre mi bicicleta. La verdad estoy emocionado por esta victoria tan especial”, señaló Brandon al término de la prueba y tras unirse en abrazos con su pareja y familiares.

Rivera superó a Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) y a Rodrigo Contreras (NU Colombia), ambos a 1.53. El paisa Walter Vargas (Team Medellín), vigente campeón panamericano, fue cuarto, a 2.48; mientras que Bernal fue quinto, a 3.07.