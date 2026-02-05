Dólar barato amarga el San Valentín: por cada $100 que cae, floricultores colombianos pierden $250.000 millones al año

A una semana de San Valentín, cuando millones de rosas, claveles y hortensias colombianas son exportadas hacia Estados Unidos, el sector floricultor llega con una paradoja difícil de disimular: récords en producción, empleo y exportaciones, pero una tasa de cambio que amenaza con marchitar sus ingresos justo en la temporada más importante del año. El dólar, que este jueves 5 de febrero se cotiza alrededor de los $3.695, atraviesa uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco años. Frente a hace doce meses, la divisa ha perdido más de 540 pesos, una caída cercana al 12% anual, que golpea de frente a una industria que vende casi toda su producción en moneda estadounidense, pero paga salarios, insumos y servicios en pesos. El impacto es duro, puesto que, según estimaciones de Asocolflores, por cada 100 pesos que cae el dólar, el sector deja de percibir cerca de $250.000 millones al año. Una cifra que, llevada al actual contexto de revaluación, ayuda a dimensionar por qué el San Valentín de 2026 llega con más preocupación que celebración. Le puede interesar: La angustia que pasaron floricultores colombianos: el 60% de la producción para San Valentín no se había enviado a EE.UU.

Un golpe en plena temporada clave

La Sabana de Bogotá concentra más del 70% de la producción de flores del país y es clave en los despachos de San Valentín. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

San Valentín representa entre 15% y 20% de las ventas anuales de la floricultura colombiana, junto con el Día de la Madre. La logística arranca hasta tres meses antes: los tallos comienzan a enviarse entre el 12 y el 19 de enero, por vía marítima y aérea, y los últimos despachos salen apenas días antes del 14 de febrero. Esta vez, sin embargo, cada caja exportada se traduce en menos pesos al llegar al país. “El efecto de la revaluación del peso tendrá un impacto muy grande en los ingresos, en un momento en el que los costos crecen aceleradamente, especialmente los laborales”, advirtió Augusto Solano, presidente de Asocolflores. El menor ingreso en pesos, explicó, afecta directamente el flujo de caja que los floricultores necesitan para sostener inversiones, empleo y expansión. La preocupación no es exclusiva del sector. En una carta conjunta, gremios como la Andi, Analdex, Fedecafé, Asocolflores y Cotelco alertaron que la apreciación del peso —cercana al 17% en los últimos doce meses— está presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal, al tiempo que abarata las importaciones y vuelve más difícil competir para la producción nacional. Lea más: Flores paisas adornan Día de la Madre en EE. UU. y se venden hasta en US$80

Un pilar económico bajo presión

La alerta ocurre cuando la floricultura se consolida como uno de los pilares macroeconómicos del agro colombiano. De acuerdo con un informe reciente de BBVA Research, el sector genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, aporta cerca del 6% de la producción agropecuaria, explica alrededor del 5% de las exportaciones totales del país y deja un superávit externo equivalente al 0,5% del PIB. El peso laboral es aún más significativo: cerca del 60% de los empleos directos son ocupados por mujeres, con niveles de formalidad que rozan el 96 %, muy por encima del promedio del agro colombiano. “La floricultura no solo genera el mayor valor exportado por tonelada frente a productos como café o cacao, sino que lidera la transición hacia un campo más tecnificado y sostenible”, destaca Mauricio Hernández, economista de BBVA Research. Sin embargo, ese aporte corre el riesgo de erosionarse si la tasa de cambio continúa jugando en contra del exportador.

Estados Unidos, el territorio con mayor exportación

Más del 80 % de las exportaciones de flores colombianas tienen como destino Estados Unidos. Solo entre enero y octubre de 2025, las ventas hacia ese país alcanzaron US$1.610 millones, el 78% del total mundial, según cifras del Dane. Para este año, Asocolflores proyecta exportaciones cercanas a US$2.400 millones, de las cuales US$480 millones corresponderían a San Valentín, con cerca de 980 millones de tallos. “Desde la perspectiva de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el principal proveedor de flores por confiabilidad, calidad y cumplimiento”, señaló María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham. No obstante, advirtió que un dólar bajo sí cambia las condiciones bajo las cuales compite el sector y obliga a ajustar estrategias empresariales y de gestión del riesgo. Aunque Estados Unidos concentra la mayor parte de los envíos, los floricultores esperan un leve aumento en despachos hacia mercados como Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Japón, que también celebran el 14 de febrero bajo influencias culturales similares. Conozca también: “En los últimos tres años, los costos laborales han subido 40%”: Asocolflores

Mucha flor, menos margen