Murió a los 47 años Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down

Según informó la banda, Arnold murió mientras dormía, acompañado por su esposa Jennifer y su familia, tras una lucha que asumió desde que hizo público su diagnóstico en mayo de 2025 . En ese momento, el músico reveló que la enfermedad ya se había extendido a uno de sus pulmones.

El rock mundial perdió este sábado a una de sus voces más reconocidas. Brad Arnold , vocalista, fundador y principal compositor de 3 Doors Down , falleció a los 47 años luego de enfrentar un cáncer de riñón que le había sido diagnosticado en etapa avanzada.

Arnold fue una figura central en el ascenso de 3 Doors Down, agrupación que alcanzó notoriedad mundial a comienzos de los años 2000 y se convirtió en uno de los nombres más influyentes del rock alternativo de esa década. El éxito llegó con el lanzamiento de ‘Kryptonite’, canción que se posicionó entre las más escuchadas del Billboard Hot 100 y abrió el camino para el álbum The Better Life, uno de los discos más vendidos del año 2000 en Estados Unidos y certificado seis veces platino.

El impacto de la banda se consolidó con producciones posteriores como Away from the Sun (2002) y Seventeen Days (2005), impulsadas por temas como ‘Here Without You’ y ‘It’s Not My Time’, que dominaron las listas de popularidad y debutaron en posiciones destacadas del Billboard 200, incluido un número uno.

A lo largo de su carrera, Arnold fue reconocido por un estilo que combinó la energía del post-grunge con letras directas y emotivas, capaces de conectar con un público amplio. Desde su debut discográfico, 3 Doors Down ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo y realizó giras internacionales durante más de dos décadas.

“Brad ayudó a redefinir la música rock convencional, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición emotiva y directa y temas líricos que conectaron con el público común”, declaró la banda.

Tras conocerse la noticia, la familia del cantante agradeció las muestras de cariño y solidaridad recibidas, y pidió respeto por su privacidad en este momento de duelo. La banda, por su parte, expresó que la ausencia de Arnold deja un vacío profundo, pero también un legado musical que seguirá acompañando a millones de seguidores.

Los mensajes de despedida se multiplicaron en redes sociales, donde el comunicado oficial de 3 Doors Down superó rápidamente el millón de reacciones, reflejo del impacto de un artista que marcó a toda una generación del rock contemporáneo.