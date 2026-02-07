Murió a los 47 años Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down

El rock mundial perdió este sábado a una de sus voces más reconocidas. Brad Arnold, vocalista, fundador y principal compositor de 3 Doors Down, falleció a los 47 años luego de enfrentar un cáncer de riñón que le había sido diagnosticado en etapa avanzada.
Según informó la banda, Arnold murió mientras dormía, acompañado por su esposa Jennifer y su familia, tras una lucha que asumió desde que hizo público su diagnóstico en mayo de 2025. En ese momento, el músico reveló que la enfermedad ya se había extendido a uno de sus pulmones.