“Está muy lenta la atención estos meses”: congresista uribista dice que el Fondo Milagro “ya debería estar funcionando”

El representante a la Cámara por Antioquia, Jhon Jairo Berrío, hizo un balance dos meses después del terremoto del 10 de agosto. En entrevista con EL COLOMBIANO, el miembro de la bancada antioqueña habló de las “inquietudes” y “aciertos” del “Fondo Milagro”, el mecanismo creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella para centralizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.
El congresista expresó su solidaridad con los familiares de las 331 personas que murieron tras el sismo, así como con los 4.500 heridos y los más de 450.000 afectados.
A renglón seguido, dijo que “es una tragedia que deja más de 4.300 centros educativos afectados, 400 centros de salud, 120 puentes y un tanto igual de vías afectadas, sin contar los más de edificios y viviendas afectadas en 16 departamentos”.
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Luego, explicó lo que las cifras implican para lo que ha venido después del terremoto. “Demuestran la dificultad que tenemos para la recuperación, no solo en viviendas y edificios, sino en la infraestructura social. Se calcula que puede llegar a 30 millones de pesos el costo de la reconstrucción. Se necesitan dos puntos del PIB que irían destinados a la reconstrucción del país”.